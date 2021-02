(STATOQUOTIDIANO, ore 18). Manfredonia, 25 febbraio 2021. Controlli mirati all’esterno delle attività commerciali, posti di blocco, presidio costante degli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, perquisizioni in abitazioni, attività e locali.

E’ l’attività in corso dalle ore 13 di stamani, durata fino alle ore 20, nell’ambito del servizio interforze “Alto Impatto” degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia, con l’ausilio degli agenti del Reparto Prevenzione crimine di San Severo, e dei militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Manfredonia.

Il servizio a Manfredonia, su disposizione del Questore di Foggia ed interessante tutti i principali centri della Capitanata, segue le recenti rapine che hanno interessato il centro sipontino. Rapine e tentate rapine che si erano verificate già nei mesi scorsi. Come risaputo, durante una rapina in particolare, due fratelli gestori di una rivendita di tabacchi sono rimasti feriti, fortunatamente non in gravi condizioni.

Per la rapina alla tabaccheria in Viale Aldo Moro è stato già fermato un giovane del centro sipontino. Probabile collegamento con un gruppo di giovanissimi che si erano resi già autori di analoghi reati nei mesi scorsi, ai danni di varie attività commerciali di Manfredonia.

Nella decorsa notte intanto si sono registrati furti e tentati furti di auto in zona Monticchio e in altre aree della città. Non chiaro il numero di veicoli oggetto della sottrazione furtiva. Ad agire probabilmente lo stesso gruppo di malviventi.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it