Una “Master Class” di musica e concerti per venti giovani musicisti. Putignano capofila

Bari, 25 febbraio 2021. Una quattro giorni di full immersion musicale con lezioni tenute da professionisti del settore.

Un’occasione per acquisire nuove e diverse potenzialità espressive e tecniche sul proprio strumento. Con la possibilità di potersi esibire in concerto a Putignano, Conversano e Corfù, in Grecia. Sono le finalità principali del bando di partecipazione “Masterclass di musica e concerti”, l’iniziativa gestita dalla cooperativa Frequenze nell’ambito del progetto “JUMP – Joint Urban Measures for creative Players” di cui è capofila il Comune di Putignano. L’intervento rientra nel Programma di Cooperazione Territoriale Interreg V-A Grecia – Italia 2014-2020 e mira a valorizzare i patrimoni urbani dismessi, attraverso l’industria creativa, sviluppando un modello di gestione già sperimentato in Italia e che sarà trasferito come buona pratica ai partner greci. Nello specifico, l’obiettivo è identificare luoghi urbani inutilizzati che saranno trasformati in centri culturali per spettacoli artistici e culturali.

All’interno del progetto, dunque, è prevista la realizzazione di una Master Class musicale destinata a venti giovani musicisti di età compresa tra 18 e 30 anni in possesso di diploma e/o iscritti all’ultimo anno di un corso pre-accademico e/o iscritti ad un corso accademico di uno dei Conservatori di Puglia. Alla Master Class avranno accesso venti strumentisti così suddivisi: 8 violini; 2 viole; 2 violoncelli; 1 contrabasso/basso elettrico; 1 fisarmonica; 2 flauti; 1 ottavino; 1 pianoforte; 1 batteria; 1 percussionista. Saranno ammessi a partecipare anche 5 uditori. La Masterclass è prevista per i giorni 29/30/31 maggio e 1° giugno 2021. Le lezioni saranno tenute da tre professionisti esperti del settore: Vito Amatulli, Docente di Violoncello e Propedeutica della Musica; Donato Fumarola, Docente di Pianoforte e di Musica Jazz; Piero Notarnicola, Docente di Percussioni.

La Master Class ha la finalità, quindi, di formare venti giovani musicisti attraverso lo studio singolo, a sezioni e di insieme di un nuovo brano scritto per l’occasione dal compositore di fama internazionale Silvestro Sabatelli. Il brano evocherà colori, suoni, silenzi della Puglia e con un occhio di riguardo alla tradizione si lascerà ispirare da testi antichi e moderni composti da poeti pugliesi. A conclusione del percorso formativo musicale, tutti i partecipanti si esibiranno in due concerti che si terranno a Putignano e Conversano; mentre una selezione di dieci dei musicisti che hanno partecipato alla Master Class si esibirà in concerto anche a Corfù, in Grecia.

Per partecipare alla selezione è possibile scaricare il bando e l’istanza di partecipazione al seguente link: https://frequenze.info/jump/