“Una nuova variante Covid si sta diffondendo a New York”

New York, 25/02/2021 – Una nuova forma di coronavirus si sta diffondendo rapidamente a New York City e porta una mutazione preoccupante che potrebbe indebolire l’efficacia dei vaccini. Lo hanno scoperto due team di ricercatori. La nuova variante, denominata B.1.526, è apparsa per la prima volta in campioni raccolti in città a novembre. La metà di questo mese, rappresentava circa una sequenza virale su quattro presente in un database condiviso dagli scienziati.

Nessuno studio è stato controllato da peer review né pubblicato su una rivista scientifica. “Ma i risultati coerenti suggeriscono che la diffusione della variante è reale”, hanno detto gli esperti.

“Non è una notizia particolarmente felice”, ha detto Michel Nussenzweig, un immunologo della Rockefeller University che non era coinvolto nella nuova ricerca. “Ma solo saperlo è bene perché allora forse possiamo fare qualcosa al riguardo”. “D iversi studi hanno ora dimostrato che le varianti contenenti la mutazione E484K sono meno suscettibili ai vaccini rispetto alla forma originale del virus. La mutazione interferisce con l’attività di una classe di anticorpi che quasi tutti producono“, ha detto il dott. Nussenzweig.