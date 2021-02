Zona arancione: continua la chiusura dei bar tranne che per l’asporto

Continua la gestione dell’emergenza Covid sotto il segno dei colori e sono purtroppo ancora diverse le regioni italiane che si trovano in zona arancione. Rispetto a quella gialla, cambia tutto sommato molto poco per i cittadini ma lo stesso non si può dire dei ristoratori, che sono costretti a tenere chiuso anche a pranzo e limitarsi al servizio d’asporto. Una situazione che per molti sta diventando insostenibile e che rischia di portare alla chiusura definitiva di moltissime attività. Eppure per il momento di alternative sembra non ce ne siano, perché la curva dei contagi continua a salire in molte regioni italiane e l’unico modo per rallentarla è imporre restrizioni.

Zona arancione: i bar costretti al solo servizio d’asporto

Senza dubbio i più penalizzati in zona arancione sono i ristoratori e in modo particolare coloro che hanno in gestione un bar. Se infatti il ristorante riesce a lavorare seppur in forma ridotta con le consegne a domicilio ed il servizio d’asporto, la cosa si fa decisamente più complicata per un’attività come quella del bar. Generalmente, infatti, questi sono locali in cui si va a bere un caffè al volo, un aperitivo, mangiare un panino o al massimo a giocare alle slot machine, anche se ormai queste macchinette da bar si trovano anche online e sono sempre meno coloro che le cercano all’interno dei locali. Fatto sta che il servizio d’asporto ha poco senso in un luogo come il bar, che ora come ora non può pensare di rimanere aperto e sostenere le spese contando solo su questo.

Baristi e ristoratori chiedono al Governo di riaprire

In questi giorni stiamo assistendo ad un grande fermento, anche a livello politico ma soprattutto tra i ristoratori: una categoria che dopo più di un anno sembra non farcela proprio più. Quelli che si trovano nelle regioni arancioni oggi chiedono a gran voce di ridimensionare le restrizioni, in modo da permettere anche a bar e ristoranti di lavorare in sicurezza. Rimanere chiusi significa essere costretti al fallimento in tempi ormai brevi, perché se per qualche mese si poteva resistere, a distanza di un anno bisogna che qualcosa cambi.

Il Governo, dal canto suo, sembra intenzionato a proseguire su questa strada almeno per le prossime settimane che saranno cruciali per contenere l’emergenza. Purtroppo infatti, con l’arrivo in Italia delle varianti del Covid la situazione è peggiorata nuovamente e c’è già chi parla di una terza ondata. Riaprire bar e ristoranti adesso e permettere a tutti di lavorare a pieno regime sarebbe un rischio troppo elevato.

La lotteria dei colori e l’incertezza sul domani

A rendere il tutto ancora più complicato, come se non lo fosse già di suo, c’è l’incertezza che regna sovrana ed è legata al fatto che le decisioni del Governo arrivano sempre troppo tardi. Per i ristoratori, che hanno bisogno di organizzarsi con i fornitori ed i clienti, è importante sapere con un certo anticipo se potranno aprire o meno e in che misure. Fino ad oggi però purtroppo è avvenuto l’esatto contrario e questo ha certamente inasprito gli animi. (nota stampa).