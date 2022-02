5 curiosità sul montascale

Quando purtroppo si ha una disabilità fisica tale da non permettere di poter fare le scale in maniera sicura, allora diventa indispensabile dotarsi di un supporto che possa consentire di scendere e salire i gradini senza troppe difficoltà. Un montascale potrà concedere la possibilità di rendere la casa più confortevole e agevole. Si tratta di un sistema adatto per disabili o anziani e che esso sia nuovo o usato non importa, perché in ogni caso assicura di trascorrere la quotidianità nella propria abitazione in maniera serena. Sicuramente è fondamentale che un montascale sia idoneo a soddisfare ogni tipo di esigenza, perciò è opportuno poterlo personalizzare in base alla natura della disabilità con la quale bisogna convivere.

Alcuni dettagli e caratteristiche fondamentali che rendono un montascale funzionale e pratico sono: la possibilità di fissarlo al gradino e non alla parete, facendo sì che si adatti bene e senza problemi ad ogni tipologia di scala; la non necessità di fare interventi strutturali radicali in casa per poterlo montare; è particolarmente conveniente, sicuro e non comporta consumi a livello energetici eccessivi, anzi si utilizza più volte al giorno senza rischiare di pagare bollette esorbitanti; non è uno strumento ingombrante ed esteticamente sgradevole, anzi alcuni modelli si presentano con un design ed una struttura aggraziata; la seduta, i braccioli e il poggiapiedi si devono ripiegare quando il montascale non è utilizzato, in modo da non essere d’intralcio; deve presentare la guida ribaltabile motorizzata che consente di avere il passaggio libero al termine della corsa, così si ha l’accesso sicuro nel caso ci siano porte nelle vicinanze.

Stando a quanto detto precedentemente, un attrezzo del genere per essere idoneo e soprattutto dall’utilizzo sicuro deve essere realizzato su misura. In virtù di ciò varia anche il prezzo, infatti esso dipende proprio dalle singole necessità e dalla struttura delle scale di casa. Quindi, il fattore costo deriva da diverse componenti, cioè innanzitutto di che tipo di scala si tratta, cioè quella dove deve essere montato, se ad esempio è dritta prevede un certo tipo di binario che è diverso da quello che viene posto nel caso in cui le scale presentino delle curve. Un altro fattore che incide è il numero di gradini che presenta la scala. Insomma, il modello di montascale che si andrà ad installare e le diverse personalizzazioni che si vogliono fare per poter soddisfare ogni tipo di bisogno, andranno a confluire tutte nel valore del suo prezzo. Infatti per stabilire i montascale prezzi devono essere prese in considerazione tante variabili.

Questo tipo di meccanismo rappresenta davvero un valido strumento per aiutare i disabili ad affrontare il problema scale che ogni giorno non consentirebbe loro di vivere i propri spazi in maniera sicura e confortevole. Tutti i migliori modelli sono ideati per garantire il massimo livello di sicurezza e la comodità più completa di tutti coloro che ne usufruiranno. Non importa che le scale della propria casa siano dritte, con le curve, o se sono scale girevoli e a chiocciola, in ogni caso ci sarà una soluzione per ogni circostanza. Aspetto da non trascurare è che i modelli più efficienti sono anche molto silenziosi, particolarmente compatti e garantiscono uno standard di vita del tutto migliore e più sicuro. Per chi vuole risparmiare può optare per un montascale per disabili usato.

In ogni caso, che si decida di acquistarlo nuovo o usato, sarà fondamentale scegliere un modello offerto da una casa di produzione all’avanguardia e innovativa, la quale magari propone dei prototipi più tecnologici e moderni rispetto ad altri, ma soprattutto altamente sicuri e pratici. /NOTA stampa