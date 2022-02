Maltrattamenti e lesioni in famiglia: ai domiciliari 20enne di Manfredonia

StatoQuotidiano.it, 25 febbraio 2022. Prosegue senza sosta l’azione sinergica delle forze di polizia in provincia di Foggia con una ulteriore operazione anticrimine ad “Alto Impatto”. Quest’oggi e nei giorni immediatamente precedenti, circa 160 operatori delle forze dell’ordine appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di Finanza, hanno controllato il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni, accurati controlli e posti di blocco.

Nell’articolato dispositivo di prevenzione sono stati impiegati reparti speciali, unità cinofile antidroga ed antiesplosivo, equipaggi elitrasportati, operatori specialisti in indagini scientifiche e reparti specializzati nei controlli su strada e nelle aeree rurali.

A seguito della pressione esercitata sui sodalizi criminali, durante l’operazione sono state arrestate 15 persone e sono state sequestrate armi, veicoli rubati, documenti falsi, merce pericolosa o contraffatta e un considerevole quantitativo di sostanze stupefacenti.

In particolare, a Manfredonia, i poliziotti del locale Commissariato, a seguito di attività investigativa condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia, hanno eseguito una misura cautelare personale di sottoposizione agli arresti domiciliari, da scontare presso una apposita comunità, di un ventenne per i reati di maltrattamenti e di lesioni personali cagionate ai propri familiari.

Nella medesima Città sipontina, i militari della Guardia di Finanza della locale Compagnia hanno sequestrato 143 pezzi di materiale elettrico privi dei necessari standard di sicurezza.

In San Severo, i Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato due uomini, di 30 e 40 anni, che durante le ore notturne aggredivano ed immobilizzavano il guardiano di un podere, rapinandolo di un’autovettura, di materiale agricolo e di 3 cuccioli di cane.

In Cagnano Varano, i Carabinieri della locale Stazione e di quella di Carpino, hanno arrestato, in flagranza di reato, un ragazzo di 20 anni che precedentemente aveva commesso una rapina ai danni di un esercizio commerciale di San Severo.

In Lesina, i militari della locale Stazione dei Carabinieri, hanno tratto in arresto due uomini, di 30 e 40 anni, sorpresi a bordo di un’autovettura rubata, all’interno della quale trasportavano della refurtiva asportata, poco prima, da un’abitazione rurale.

Sempre nell’alto tavoliere, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di San Nicandro Garganico, rinvenivano e sequestravano n. 1.949 pezzi di materiale elettrico confezionato in violazione della normativa introdotta dal codice sul consumo.

Inoltre, in Vieste, personale della locale Tenenza della Guardia di Finanza, nell’ambito dell’attività volta al contrasto dell’abusivismo commerciale e a tutela del consumatore ha sequestrato oltre 100 kg di prodotti ittici perché in cattivo stato di conservazione e non idonei al consumo ovvero perché privi di etichettatura, denunciando 6 persone per le specifiche violazioni in materia.