MANFREDONIA (FOGGIA), 25/02/2022 – “Ha già annunciato il suo arrivo dalla campagna a Manfredonia per il Carnevale e sfilerà per le vie della città con il suo consueto fiaschetto di vino.

E anche nel Martedì Grasso sarà con noi, per divertirsi con grandi e piccini per i bagordi della festa più pazza dell’anno. E ha già annunciato che resterà fino alla Pentolaccia, per rompere con noi la Pignata del Carnevale… E allora vieni con noi per le strade di Manfredonia, la tradizione? Il Carnevale con Ze Peppe!”.