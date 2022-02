StatoQuotidiano.it, Foggia 25 febbraio 2022. Il 24 febbraio 2022, con deliberazioni n. 2 e 3, il Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Riuniti” di Foggia, recentemente insediato, dott. Giuseppe Pasqualone, ha nominato il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario. I due Direttori affiancheranno il manager nella sua attività dal 1 marzo per tutta la durata della gestione commissariale.

La nomina del Direttore Amministrativo è avvenuta a seguito del collocamento in quiescenza e conseguente dimissione dall’incarico di Direttore Amministrativo, del dott. Michele Ametta, storico Dirigente dei Riuniti al quale va il ringraziamento per l’impegno profuso, con professionalità e senso di responsabilità durante la propria carriera professionale e, in particolare, durante il mandato di Direttore Amministrativo del Nosocomio foggiano.

Confermato il Direttore Sanitario dott. Franco Angelo Mezzadri, per esigenze di continuità della gestione e per la sua comprovata esperienza professionale nel coordinamento delle funzioni di programmazione e organizzazione delle attività sanitarie dimostrata in questi anni nel suo ruolo di Direttore Sanitario del Policlinico. Di nuova nomina invece il Direttore Amministrativo. La scelta è ricaduta su una donna, la dott.ssa Elisabetta Esposito, laurea in Giurisprudenza, con esperienza dirigenziale ultradecennale in sanità, da ultimo, in qualità di Direttore del Patrimonio presso l’Asl di Brindisi e formazione in Diritto Sanitario e in materia di General Management in Sanità presso l’Università Bocconi di Milano.

Ai due Direttori neo nominati, dott. Mezzadri e dott.ssa Esposito, vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico conferito.