Monte Sant’Angelo, d’Arienzo: “Riqualificheremo 41 strade. 729 mila euro dalla Regione”

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA), 25/02/2022 – “Sarà il più grande progetto di riqualificazione e manutenzione delle strade della nostra città. Miglioreremo la sicurezza, per le auto e per i pedoni. E per i turisti. Miglioreremo il decoro urbano. Miglioreremo i collegamenti.

Renderemo la nostra città più bella, più accogliente. 729 mila euro è il finanziamento che abbiamo ottenuto dalla Regione Puglia grazie all’assessorato alle infrastrutture guidato dal vicepresidente Raffaele Piemontese . Tutte le zone interessate saranno: Via Manfredi e via Tancredi, le arterie stradali in prossimità di Via Luigi Zuppetta, Via della Repubblica, quartiere “Sant’Antonio Abate”, quartiere “Carmine”, quartiere “Capolinea”, quartiere “Stamporlando”, quartiere “Mandolino”, quartiere “Ingrasso” (ex zona 167), incrocio tra via Estramurale e Corso Vittorio Emanuele, Via delle Scuole, via Madonna della Libera e via Dei Carmelitani nella frazione Macchia.