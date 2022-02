Puglia, concessioni ambulanti: “bocciata” sentenza tar che avrebbe messo a rischio rinnovo dodicennale

Dopo la nota di CasAmbulanti del 28 gennaio scorso, che faceva seguito alle interlocuzioni ed alle sollecitazioni trasmesse dalla stessa Associazione a tutti i comuni di Puglia anche tramite A.N.C.I., molti comuni stanno procedendo con il rilascio delle concessioni rinnovate per 12 anni fino al 2032, esattamente come richiesto dall’Associazione di Rappresentanza e come previsto da una norma nazionale, l’art. 181 c. 4 bis del D.L. 34/2020 che i dirigenti comunali non possono disattendere.

Rigettata quindi l’ipotesi che la sentenza del Tar Lazio n. 539 dello scorso 18 gennaio potesse sospendere le procedure che moltissimi comuni stanno completando in questi giorni, come nel caso del comune di Bari del Presidente ANCI Decaro dove lo scorso 22 febbraio il Presidente Savino Montaruli è stato convocato dall’Assessore alle Attività Economiche, dott.ssa Carla Palone, con la quale ha avuto un lungo colloquio tematico proprio sulla fase di rinnovo delle centinaia di concessioni del comune capoluogo. Mentre anche il comune di Altamura sta completando i rinnovi dodicennali, con il rilascio già avvenuto di tantissime concessioni rinnovate e dove la Sindaca avv. Rosa Melodia ha convocato le Sigle di Rappresentanza per il giorno primo marzo alle ore 16,30 con CasAmbulanti ed UniPuglia che sarà rappresentata dal sindacalista andriese, altre città capoluogo, come quella di Trani e di Andria, manifestano problematiche delle quali non dato sapere la loro risoluzione.

A spiegare la situazione è lo stesso Savino Montaruli che dichiara: “a Trani la situazione è delicatissima. Il comune non ci ha ancora convocati nonostante le sollecitazioni delle Sigle di Rappresentanza. Infatti il trasferimento del mercato, che si sbloccò proprio con il nostro intervento, anche tecnico fortemente voluto dal sindaco avv. Amedeo Bottaro, per completare quella procedura di assegnazione provvisoria senza la quale non si potranno rilasciare le nuove concessioni dodicennali. Sappiamo che c’è stato un cambio di guardia di personale del Suap così come l’avv. Marina Nenna non è più alla reggenza politica del Settore. Al di la di questioni delle quali, francamente, ci interessa pochissimo perché appartengono ad un altro mondo ed ad altre logiche, cioè quelle della politica dalle quali siamo lontanissimi, resta il fatto che il comune si trova a dover rinnovare oltre 400 concessioni senza ancora aver proceduto con l’assegnazione dei posteggi in un mercato allocato oggi nella nuova area ma che necessità di urgenti interventi e di una seria riflessione che a Palazzo di Città non pare vogliano affrontare. Situazione sovrapponibile nella città di Andria. A distanza di qualche mese dalla scadenza ultima per rinnovare oltre 600 concessioni, il comune pare non abbia neppure iniziato il percorso ed apprendere queste notizie da fonti istituzionali lascia cadere le braccia. Infatti attendere l’ultimo momento per tentare di risolvere una questione che altrove, come nel comune di Bisceglie, ormai è stata risolta da moltissimi mesi cioè da quando la norma lo prevede, il comune della città federiciana potrebbe seriamente trovarsi nella condizione di non dover dar seguito a quanto previsto dalla norma. Purtroppo la pessima abitudine politica ed amministrativa che si registra nella città di Andria di portare tutte le questioni in fase di emergenza in modo da assumere poi provvedimenti emergenziali per far fronte a quelle stesse emergenze, ci preoccupa quindi sollecitiamo chi dovrebbe essere deputato a garantire il completamento delle procedure a provvedervi immediatamente per rilasciare i nuovi titoli o comunque quelli rinnovati a farlo al più presto prima che qualche altra sentenza ammazza imprese prenda il sopravvento e crei un altro alibi per tentare di attenuare o giustificare ritardi, inadempienze e persino provvedimenti illegittimi” – ha concluso Montaruli.

Andria, 25 febbraio 2022