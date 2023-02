Da Vico del Gargano al Buckingham Palace: arance candite per il nuovo re

Gargano 25/02/2023 Il Re Carlo III del Regno Unito sta per ricevere un inaspettato regalo dalla piccola città di Vico del Gargano. Fausta Munno, imprenditrice locale specializzata in prodotti alimentari di alta qualità, ha voluto far omaggio al sovrano di una prelibatezza tipica della sua regione: le arance candite.

Il re ha incontrato Fausta Munno nel 2004, durante una visita al Salone del Gusto di Torino, dove ha avuto modo di assaggiare i prodotti vichesi e garganici di cui la donna è una rinomata esperta nella preparazione. Ora, a distanza di tanti anni, Fausta ha deciso di fare un gesto simbolico in occasione dell’incoronazione ufficiale di Carlo III, prevista per il prossimo 6 maggio.

Il regalo, contenuto in un pacco indirizzato a “Sua Maestà Re Carlo e alla Regina Consorte Camilla”, è composto da alcune arance candite preparate con soli tre ingredienti: scorza di arancia, acqua e zucchero. Prodotto semplice ma squisito, le arance candite rappresentano un’autentica specialità.

Nonostante la semplicità del gesto, il regalo ha suscitato grande interesse da parte dei media, dove la notizia è stata accolta con grande entusiasmo. L’incoronazione di Carlo III sarà un momento storico per il Regno Unito e l’intero Commonwealth, e il dono di Fausta Munno rappresenta un’occasione per celebrare l’amicizia tra le due nazioni e le loro culture gastronomiche.

Le arance candite saranno presto in viaggio verso Buckingham Palace. Un regalo semplice ma di grande valore simbolico, che testimonia l’affetto e la stima di una piccola comunità italiana nei confronti del nuovo sovrano britannico.

Articolo di Vittorio Agricola