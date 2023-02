Dubbi su Seasif Manfredonia, le associazioni: “Alto rischio ambientale”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia (Fg), 25 febbraio 2023 – “Entrambi i progetti sia del gpl che del Seasif Geochem sono soggetti a norma Seveso e quindi a potenziale incidente rilevante.

In questo modo non si tiene conto dell’impatto ambientale cumulativo, una cosa gravissima.

Si ritiene necessario evitare in ogni caso l’installazione di impianti potenzialmente pericolosi, anche alla luce dell’incidente occorso con l’esplosione della colonna dell’Arsenico dell’ex Enichem del 1976″.

Inizia così il commento del Dr. Francesco Bacchelli di FareAmbiente Puglia, riguardo alle spinose questioni ambientali legate alle installazioni Seasif – Energas, che stanno suscitando molte polemiche a Manfredonia e non solo.

“Il modello di sviluppo che propone Fareambiente è per attività ad elevato valore tecnologico, basso rischio ambientale ed a elevato livello scientifico.

Relativamente alla questione Seasif, la relazione tecnica presentata non è neanche un progetto preliminare ma una elencazione di una serie di lavorazioni ed impianti senza alcuna spiegazione e non è ad oggi pervenuta alcuna planimetria layout del progetto. Inoltre l’impianto del ciclo della lavorazione dei polimetalli non ha alcuna spiegazione tecnica se non che in altri passaggi successivi la ditta cita la legge Seveso. Alla luce di tutte le contraddizioni elencate, tra cui il fatto che il proponente non dimostra di avere una solidità economica e né le capacità tecniche di sicurezza, Fareambiente esprime parere negativo su tutto il progetto compreso l’impianto dei polimetalli.

Manfredonia dopo l’incidente Enichem che ha portato morte e distruzione, ha evidenziato la criticità nel gestire correttamente impianti a rischio inquinamento. Da quella data si è passati allo smantellamento e bonifica. Il principio su cui si fonda il diritto ambientale ‘chi inquina paga’ non può essere messo in discussione dalla realizzazione di ulteriori impianti a rischio rilevante, soggetto a legge Seveso come quello proposto da Seasif.

Oggi il principio “chi inquina paga” è alla base del sistema di responsabilità civile per danno ambientale introdotto dalla Direttiva 2004/35/CE (in Italia recepito dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006, Parte sesta – Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente) 13 luglio, 2016.

Manfredonia e la comunità intera della Capitanata aspettano ancora le bonifiche definitive, le compensazioni ed il risarcimento ambientale in quanto tale viene messo in discussione da ulteriori impianti pericolosi“, conclude il geologo di FareAmbiente.

Anche l’Amministrazione Comunale si è espressa contro tali progetti, in considerazione di eventuali danni ambientali alla città: il Sindaco Gianni Rotice ha ribadito più volte un NO convinto a queste progettualità, scelta condivisa dalla popolazione manfredoniana.

Una contrarietà espressa e motivata numerose volte anche da Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, con l’organizzazione di un’approfondita campagna di sensibilizzazione. Una particolare attenzione quindi alla questione ambientale da parte dell’Istituzione Chiesa.

Sulla faccenda è intervenuta anche l’Associazione ‘Magliette Bianche’ Manfredonia, guidata dallo storico attivista Luigi Starace:

“La zona SIN di Manfredonia Monte S. Angelo sebbene dichiarata in parte bonificata incide sullo stato di salute della cittadinanza in modo drammatico, così come accertato scientificamente dallo studio nazionale Sentieri che monitora le zone SIN italiane e dalla Ricerca Partecipata svoltasi sulla popolazione locale. Inoltre la società scientifica interazionale Isde dei Medici per l’Ambiente ha ultimamente sottolineato quanto critica sia la situazione a Manfredonia. Premesso questo un secondo progetto altamente impattante e soggetto alla normativa Seveso 3, oltre al già ben noto Energas, come si coniuga con l’art. 32 della Costituzione che obbliga lo Stato Italiano a difendere la salute dei cittadini? Il progetto Seasif sembrerebbe vantare un grande finanziamento. Finanziamenti che invece sembrano mancare quando si parla di garantire il costo sociale sanitario degli screening e delle diagnosi precoci oncologiche per noi cittadini delle zone SIN. Si rasenta la ipocrisia di Stato”.

Il gruppo ‘Caons di Manfredonia’, da sempre molto interessato al tema ambientale, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Noi del Caons Manfredonia, dobbiamo esprimere una considerazione su tale Società Seasif; perché tale progetto è noto solo a chi? Forse a Patroni Griffi dell’autorità Portuale del Levante? Possibile che le popolazioni di Manfredonia e Monte S. Angelo debbono essere all’oscuro di tutto? Qull’area ha prodotto centinaia e centinaia di morti per neoplasie tumorali grazie alla Anic-Enichem. Ma veramente Seasif vuol trattare, a poche decine di metri dalle abitazioni di Manfredonia, 2 milioni di tonnellate/anno di scarti di lavorazione di Terre Rare; come verranno trattati e smaltiti gli scarti dello scarto? Ed il lavaggio di tali Terre Rare (contenente Piombo, Argento, Molibdeno, Cobalto, Rame, Antimonio e Dio sa quali altri metalli e metalloidi, sperando non ci siano Elementi Radioattivi) dove verrà smaltito il refluo di tali lavaggi? NO grazie, abbiamo già dato come comunità di Manfredonia e Monte, Seasif o chi per loro ci devono riportare nei minimi particolari il loro progetto, non ci possono incantare con la promessa di posti di lavoro, che servono, ma non a tutti i costi, il lavoro serve per vivere e non per morire (posti di lavoro che si moltiplicano come il pane e i pesci). Comunque ad ogni buon conto crediamo che una iniziativa del genere non l’accetterebbero neanche in Papuasia”.

Sulla questione è intervenuta anche la Prof.ssa Iolanda D’Errico di ‘Manfredonia Nuova’, che ha stilato anche una lista di richieste ben precise:

“Un “incubo” da cui non riusciamo a liberarci.

Qualche giorno fa abbiamo finalmente conosciuto le intenzioni della società SEASIF e della partecipata Geochem Srl. La lettura del progetto – in cui vi è solo un elenco di cose che hanno intenzione di realizzare – ci ha lasciati interdetti: un mega deposito di gasolio per autotrazione, in vecchi silos di cemento vecchi di 70 anni (con una capacità complessiva di 55.000 mc), una centrale elettrica di 400 MWH, impianti per il trattamento di polimetalli (terre rare), impianti di produzione di e-metanolo (liquido tossico con vapori facilmente infiammabili) e tanto altro…

La società Geochem (controllata dalla SEASIF) avrebbe già acquistato tutte le infrastrutture necessarie da Eni e ottenuto già da Patroni Griffi l’assegnazione del pontile 2, 3 e 5, nonostante l’opposizione delle Associazioni ambientaliste e politico culturali che il 17 marzo 2021 hanno fatto pervenire, in tempo utile, alle autorità competenti una diffida ad adottare quel provvedimento, ma senza ottenere alcuna risposta.

Ovviamente prima ancora di farci conoscere il progetto, SEASIF. ha fatto circolare da mesi voci d’investimenti per centinaia di milioni di euro, con una ricaduta complessiva di circa 200 occupati (sic!).

In sostanza, si sta agendo con la stessa politica di sempre: mettere l’aut aut tra lavoro e salute, economia e vivibilità e vocazioni del territorio. E poi, alla fine, si scopre che i posti di lavoro che si creano sono molto meno di quelli tolti al TURISMO, alla PESCA, all’AGRO-ALIMENTARE, ecc. e senza dimenticare i gravi rischi per la stessa salute e la vita degli abitanti di Manfredonia e di Macchia che pagano ancora oggi un prezzo altissimo per le scelte sciagurate del passato, a motivo delle sostanze tossiche, nocive e cancerogene ancora largamente presenti in quell’area.

Prima una bonifica di tipo industriale per far posto velocemente alle attività del Contratto d‘Area , dal 2020 è in atto una bonifica – comunque superficiale e ridicola (due esempi su tutti) – “famosa” ISOLA 5, “tombata” con una copertura di uno strato spesso di materiale da risulta sul cemento già esistente, idem per l’ISOLA 9, sede della Centrale Termoelettrica, dove veniva usata ogni sorta di sostanza tossica, dall’atrazina agli idrocarburi.

L’Arpa avrebbe certificato (sic!) che il mare è pulito e che il processo di lavaggio delle falde ha funzionato, tanto da indurre il Ministro della Transizione Ecologica Cingolani a proporre la riperimetrazione del sito SIN Manfredonia per escludervi il mare prospiciente.

Come mai allora l’Arpa, alla richiesta inviatole da Manfredonia Nuova a maggio 2022 di conoscere le date, il numero dei prelievi del mare e dei sedimenti, la profondità degli stessi, e di ottenere copia semplice in formato cartaceo o digitale degli stessi, non ha mai risposto?

Come fa ad essere pulito il mare da contaminanti se solo tre anni fa l’Intervento n. 3, come da deliberazione n. 22 del 04.12.2019 della Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, prevedeva la “messa in sicurezza d’emergenza delle aree di uso agricolo di privati e di proprietà di soggetti pubblici che rientrano nell’“Area Sud Est, comprese nel Sito di Interesse Nazionale (Sito Ex EniChem), al fine di contenere la diffusione della contaminazione da Cromo esavalente, Arsenico, Boro, Benzene, Triclorometano? Contaminanti trasportati, è ovvio, dal processo di risalita delle acque di falda.

Per le autorità portuali, l’Asi, il Presidente della Zes esiste solo il profitto se possono anche semplicemente pensare di far allocare attività industriali, cosi inquinanti e pericolose, a meno di 200 metri in linea d’area da scuole, case, uffici, negozi.

Un progetto simile non può passare sulla testa di una popolazione già duramente provata. Pertanto è giunto il momento di dire basta e di chiedere alle Autorità e alle Istituzioni:

1) di essere informati in tempo reale e non a cose già decise, perché intervenire a priori consente una scelta di indirizzo industriale condivisa e consapevole;

2) al dott. Gino Simone, Presidente della delegazione di Macchia, di informare la sua comunità del pericolo che sta correndo e spinga il sindaco di Monte Sant’Angelo a fare chiarezza sul progetto della SEASIF;

3) al sindaco di Manfredonia, ing. Rotice, di convocare un consiglio comunale urgente monotematico aperto alla società civile e alle associazioni per fare chiarezza su questo progetto che sta allarmando, ancora una volta, la popolazione di Manfredonia, nonché di promuovere nel contempo un incontro bilaterale, partecipato però, per individuare criteri di sostenibilità dell’area ex Enichem”.