Energas. Fatone – Totaro a Gatta: “Le richiediamo: è stato fissato un incontro con il ministro Frattin?”

(nota stampa). Abbiamo appreso qualche giorno fa della risposta dell’Onorevole G. Gatta alla nostra pubblica richiesta di intervenire quanto prima sulla questione Energas, cercando di fissare un incontro con il Ministro Pichetto Frattin, attualmente al Dicastero dell’Ambiente del Governo Meloni, per discutere, politicamente e tecnicamente, in maniera chiara, sulla questione ENERGAS.

Ribadiamo quanto già detto in più occasioni: la questione Energas è materia dei tavoli “romani”.

Le manifestazioni apprezzabili hanno ormai poco senso se non accompagnate da una vigorosa azione politica, in cui uno specifico ruolo, a noi non noto, dovrebbero averlo il sindaco Rotice e dell’On Gatta.

Sia chiaro: non c’è volontà di fare polemica, ma piuttosto abbiamo voglia di dare il massimo per bloccare tutto. Tuttavia, qualsiasi nostra azione non può prescindere dal coinvolgimento di ministri a noi molto lontani.

Per questo ci domandiamo, i due maggiori esponenti sanno e non dicono? Forse qualcuno non si sta impegnando come dovrebbe? O magari semplicemente non si ha la “forza politica” per imporsi nelle stanze romane?

Bene ma almeno lo si dica con chiarezza ai cittadini, evitando di rispondere al nostro appello e attaccando in maniera del tutto gratuita i due consiglieri comunali che legittimamente chiedono azioni concrete sulla questione molto seria e di vitale importanza per la nostra città.

Oggi, come un mese fa, riformuliamo la domanda con ancora maggior forza: caro On. Gatta è stato fissato si o no un incontro con il Ministro dell’Ambiente Picchetto Frattin per discutere di Energas? Caro Sindaco lei sa qualcosa di questo incontro?

Abbiamo il diritto come cittadini e come consiglieri Comunali di chiedere e di avere risposte chiare e in fretta.

I Consiglieri Ing. Raffaele FATONE – Dott. Gianluca TOTARO (Movimento 5 Stelle di Manfredonia)