“I soliti ignoti”, un concorrente pugliese si autospoilera: Amadeus interdetto

ROMA, 25/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Una scena tutta da ridere ieri sera a I Soliti Ignoti su Rai 1, programma condotto da Amadeus.

Una delle «identità», il pugliese Mimmo, 36enne di Grottaglie (Ta), per l’emozione, ma anche in maniera consapevole perché sapeva non avrebbe causato conseguenze rilevanti per il meccanismo del gioco, si è «autospoilerato», rivelando immediatamente di essere un agente immobiliare. Il risultato è tutto da ridere, e ha causato ilarità nel pubblico, nel conduttore e soprattutto sui social. Il protagonista della simpatica vicenda non verrà dimenticato. lagazzettadelmezzogiorno.it