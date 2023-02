Il regista foggiano Giuseppe Sciarra al celebre Film Studio di Roma

FOGGIA, 25/02/2023 – Giuseppe Sciarra, regista, sceneggiatore e scrittore foggiano trapiantato a Roma, da qualche tempo a questa parte è riuscito a creare attorno a sé una buona attenzione mediatica per una serie di lavori cinematografici come Venere è un ragazzo, Ikos, S.O.S SOLD OUT? con Andrea Natale, L’ultima transizione tra memoria e futuro che hanno avuto ottimi riscontri e fatto parlare il pubblico sia per il valore artistico delle opere che per una serie di polemiche come il rifiuto di Venere è un ragazzo da parte dei festival con l’accusa di blasfemia che poi si è rivelata infondata.

Il discusso autore foggiano adesso sbarca al Film Studio di Roma al Teatro Tordinona, non solo entrando nello staff del celebre cineclub ma anche presentando in data 25 marzo il suo documentario Ikos che ha come protagonista l’attore Edoardo Purgatori. Film Studio è uno dei più celebri cineforum al mondo dove sono stati girati film, proposte pellicole di autori sperimentali e in cui hanno gravitato attorno personaggi di rilievo della settima arte come Bernardo Bertolucci, Pier Paolo Pasolini, Nanni Moretti, Jean-Luc Godard e tanti altri.

Filmstudio (romafilmstudio.it)

“Sono felicissimo di essere stato accolto a Film Studio, una grande famiglia che lavora in modo coeso per amore della cultura. Il nostro intento è fare in modo che a Film Studio la gente si possa sentire a casa propria parlando di musica, cinema, letteratura, attualità creando uno spazio in cui lo stare con gli altri crei unione e alimenti un dibattito costruttivo per interrogare la realtà e cercare nel nostro piccolo di cambiarla. Sono grato a Stefano Pierpaoli presidente e direttore creativo di Film Studio per avermi coinvolto nel suo progetto. Il suo entusiasmo è contagioso e ammirevole.”

Giuseppe Sciarra