Il sindaco di Cerignola Bonito: “Tre Fiammelle non l’ho individuata io”

StatoQuotidiano, 25 febbraio 2023. “In data odierna (ier, ndr) la Prefettura di Foggia mi ha comunicato la interdittiva antimafia decretata a carico della società cooperativa Tre Fiammelle di Foggia. Tale cooperativa ha rapporti con il Comune di Cerignola per la manutenzione e l’efficientamento energetico a servizio di enti pubblici comunali”. Lo comunica in una nota il sindaco Francesco Bonito.

“La comunicazione a me inviata è stata altresì trasmessa in primo luogo alla commissione prefettizia straordinaria di Foggia e, a seguire, ad altri 8 sindaci di Città pugliesi, beneventane, napoletane e salernitane. La mia amministrazione è pertanto estranea alla individuazione di quella cooperativa per i servizi che ha poi reso e per i quali era stata da noi invitata ad una significativa riduzione dei compensi a suo tempo pattuiti (nel 2018 sotto la gestione Metta e mantenuti dalla Commissione Straordinaria).

Su tali premesse respingo categoricamente ogni insinuazione relativa alla trasparenza dei miei comportamenti e di quelli della mia amministrazione, sottolineando l’infima qualità delle censure maldestramente sviluppate da qualche gruppo di opposizione”.

“Non capisco l’irritazione della maggioranza per il comunicato dell’associazione Noi sul provvedimento di interdizione per infiltrazioni di un’azienda che ha anche comande con il Comune di Cerignola”, dice in un video il consigliere comunale di “Noi” Tommaso Sgarro.

“Nessuno ha mai detto che questa amministrazione è fatta da loschi figuri o mafiosi, ma quanto sta accadendo lascia seri dubbi sul governo della maggioranza sulla macchina tecnico-amministrativa. Chi amministra oggi non ha alcuna memoria, quando vinse l’azienda foggiana oggi interdetta, allora ci fu la rivolta di più di un’impresa locale per il comportamento dell’amministrazione Metta, anche perché l’azienda era da tempo chiacchierata”. Fai poi riferimento ad un’assegnazione diretta fatta dal Comune all’azienda erisalente ad agosto 2022. “Ma la politica- chiede Sgarro- ne era al corrente? Il sindaco che per lo più sproloquia lo sapeva? Questa maggioranza amministra con la stessa distrazione dei commissari prefettizi?”