Pr pugliese precipita da un palazzo a Roma e muore: forse vittima di un sequestro-lampo

ROMA, 25/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Un uomo è morto mercoledì a Roma dopo essere precipitato dal tetto di un complesso di edilizia popolare nella zona della Magliana.

Si tratta del barese Francesco Vitale, ‘Ciccio’ per gli amici, noto pr delle discoteche pugliesi e di Ibiza, con piccoli precedenti per spaccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Villa Bonelli e Nucleo Investigativo. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarlo ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Al momento della caduta non aveva i documenti né il portafoglio, e gli inquirenti pensano possa essere stato vittima di un sequestro lampo per una richiesta di riscatto. Disposta l’autopsia. A quanto emerge aveva alcuni debiti e forse un appuntamento. lagazzettadelmezzogiorno.it