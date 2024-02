Dopo aver esportato lo spettacolo dei tramonti magici sul lago alla BIT di Milano, l’associazione Lesina Laguna di Puglia si presenta ad un altro prestigioso appuntamento internazionale: il network di strutture extralberghiere parteciperà alla decima edizione di BTM – Business Tourism Management, evento leader nel Sud Italia dedicato al turismo, in programma dal 27 al 29 febbraio nella Fiera del Levante di Bari.

Si tratta di un’altra importante occasione d’incontro e scambio con buyer nazionali e internazionali. Tour operator e agenzie di viaggio hanno già dimostrato grande interesse per la destinazione che incuriosisce soprattutto gli operatori del turismo alla ricerca di autenticità.

Nella mattina del 27 febbraio, l’associazione Lesina Laguna di Puglia parteciperà al Business Meeting di BTM, organizzato dall’agenzia ‘365 Giorni in Puglia S.r.l.s.’.

I buyer selezionati dall’organizzazione occupano i segmenti Leisure (turismo esperienziale, attivo e outdoor), Wedding e Luxury.

Il B2B rappresenta un’opportunità per stringere partnership strategiche.

L’associazione Lesina Laguna di Puglia, nata a dicembre del 2023, a due mesi dalla sua costituzione, conta dieci strutture aderenti: A.J. B&B; Agriturismo Masseria Cannella; Al Vecchio Fontanile B&B; Casalexina; Affittacamere da Rocco; Incanto B&B; La Felicità B&B; Liu’ Palazzo Ducale B&B; Mattei Domus B&B; B&B L’Isola A&R e Poesia.

È una rete che, complessivamente, garantisce una ricettività di 50 camere e circa 120 posti letto per ospitare gruppi organizzati, famiglie e singoli viaggiatori.

Alla guida del network c’è Antonio Specchiulli, al suo fianco la vice presidente Ester Fracasso.

L’obiettivo è sviluppare e valorizzare il prodotto turistico della Laguna di Lesina.

L’associazione Lesina Laguna di Puglia si rivolge a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza immersiva e unica.

Lesina è la destinazione ideale per godere di un’esperienza di viaggio autentica e immersiva, scegliendo tra gite in barca sul lago, bike tour, escursioni a cavallo, trekking nella natura o passeggiate nel centro storico alla scoperta della cucina e delle tradizioni locali.

L’associazione Lesina Laguna di Puglia propone nove itinerari turistici: dal lago al mare in Jeep passando per il Bosco Isola; un’escursione in catamarano con aperitivo dove il sole bacia il lago; dall’alba al tramonto a cavallo con degustazioni; mountain bike lungo i sentieri del lago fino alle dune; una visita al centro storico e all’Acquario della Laguna di Lesina camminando sui ciottoli, ma anche vino e arte barocca a San Severo, trekking tra le meravigliose gole del Torrente Romondato, tra Ischitella e Vico del Gargano, nel Gran Canyon del Gargano, e una visita guidata all’Anfiteatro Romano e al Castello di Federico II, attraversando le antiche via di Lucera.

Bellezze incantevoli da scoprire, anche nei dintorni, promosse sul sito www.lesinalagunadipuglia.it.