Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dichiarato durante la convention ‘Andiamo’ a Bari che i cittadini votano la vera sinistra quando questa non si configura come un incrocio di ego, tatticismi e finte amicizie. Emiliano ha pronunciato queste parole nel corso dell’evento dedicato alla presentazione di Vito Leccese, candidato sindaco del Partito Democratico per le elezioni amministrative di giugno.

Rivolgendosi a Leccese e al candidato del centrosinistra Michele Laforgia, presenti nella sala, Emiliano ha sottolineato l’importanza dell’amicizia che li lega, definendola la vera forza della comunità. Ha enfatizzato l’unità nel compito di far prevalere i diritti e la libertà di lottare contro gli autoritarismi che minacciano la società, affermando che anche se i fascismi non marcianno più su Roma come un tempo, le loro conseguenze persistono a causa di un meccanismo psichiatrico che cerca di rassicurarli di fronte ai cambiamenti nei valori.

Parlando delle primarie, Emiliano ha insistito sul fatto che devono essere un’opportunità di confronto tra idee, mantenendo la responsabilità assunta dalla comunità vent’anni fa. Riguardo al centrodestra, ha affermato che saranno messi alla prova, poiché ciò che è stato costruito dalla sinistra non è da sottovalutare.

Emiliano ha espresso la sua emozione e felicità per essere riusciti a mantenere unita la comunità per vent’anni, ma ha dichiarato che non sono soddisfatti e vogliono andare avanti, contribuendo a fare di Bari e della Puglia un punto di riferimento per l’Italia e soprattutto per il Mezzogiorno. Ha concluso sottolineando l’importanza di dare una mano a tutti, poiché sono convinti di essere i migliori del Sud.