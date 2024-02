Foggia. “Ringrazio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la ferma condanna delle violenze subite dagli studenti che a Pisa stavano manifestando pacificamente il loro pensiero su una tragedia che non può lasciare indifferenti, e per l’allarme lanciato in merito a una deriva pericolosa che va subito fermata.

Da sindaca ho il massimo rispetto delle Istituzioni e delle Forze dell’ordine, ma una democrazia matura non può accettare e tollerare, in nome della sicurezza, alcun tipo di degenerazione autoritaria o risposte repressive che evocano periodi e fatti terribili della nostra Storia”.

Lo dice in una nota Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia.

“Agli studenti e ai loro familiari, ai docenti, ai dirigenti scolastici va la mia totale solidarietà, e il ringraziamento per la maturità e la partecipazione mostrate, con l’auspicio che quanto accaduto non si ripeta mai più, e che le pacifiche manifestazioni di piazza tornino ad essere un momento di riflessione, crescita e aggregazione, non un rischio per chi non può difendersi”.