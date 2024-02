“Le riforme della giustizia andrebbero fatte dagli addetti ai lavori, dai magistrati e avvocati che sono ogni giorno sono in udienza e non da persone che non son state mai in un aula di giustizia”.

Lo ha detto il capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri, a Trani dove ha presentato il libro ‘Il grifone’ scritto con lo storico Antonio Nicosia.

Chi fa le riforme “sicuramente dal punto di vista della dottrina può parlare una settimana su un istituto giuridico – ha aggiunto – però poi quando questa conoscenza andiamo a calarla sul terreno, andiamo a tradurla sul piano sostanziale, vediamo che non hanno a che vedere con i bisogni della velocizzazione del processo e neppure sulle garanzie”.

Lo riporta l’Ansa.