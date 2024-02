Foggia, 22 Febbraio 2024- Ottimismo di tutto il gruppo Con Foggia per quanto emerso dal convegno tenutosi nella sede di Confindustria Foggia, nella sala “Fantini. L’attenzione al settore agricolo e agroalimentare, uno dei punti più importanti del programma di Con Puglia, ha ricevuto la massima attenzione durante il congresso.

L’evento ha visto la presenza dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Alessandro delle Noci, il direttore di Puglia Sviluppo SpA, Antonio De Vito, e le relazioni dei dottori commercialisti Gioacchino Colonna e Benedetto Fanelli. Presente con un proprio intervento anche l’assessore al comune di Foggia Giulio De Santis di Con.

L’iniziativa, organizzata da Confindustria Foggia con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia, ha ricevuto l’accreditamento per la formazione continua dei commercialisti, testimoniando l’importanza strategica dell’evento.

Nuove Misure e Agevolazioni Presentate a Confindustria

Al centro del dibattito sono state introdotte nuove misure e agevolazioni a livello nazionale e regionale per i sistemi territoriali. Tra queste, particolare attenzione è stata dedicata al settore agricolo.

Programmazione MinipiaAgrindustria

Un punto di particolare rilievo è stato l’introduzione della Programmazione MinipiaAgrindustria, segnando la prima volta in cui è possibile ottenere un inserimento nel settore agricolo con agevolazioni significative.

Il ringraziamento dell’assessore De Santis

L’assessore al Comune di Foggia Giulio De Santis ha inoltre espresso gratitudine nei confronti dell’assessore regionale, dichiarandosi felice per l’importanza data al settore agricolo e agroalimentare: un tassello importante del programma di Con Puglia.

Incentivi per l’Attrazione di Imprese

Durante il convegno, è stato sottolineato l’importante ruolo delle nuove misure agevolatrici nell’attrarre imprese. Un esempio tangibile è stato LUTEC, che ha annunciato investimenti nella provincia di Foggia. L’assessore Alessandro delle Noci ha dichiarato espresso la volontà di spiegare al meglio la funzione dei bandi dei nuovi incentivi regionali, evidenziando le opportunità per le imprese.

L’attenzione dell’assessore si è focalizzata sul settore strategico dell’industria agricola/agroalimentare. La ricerca, l’innovazione, la sostenibilità sono i cardini per attirare la regione verso il futuro. L’assessore si è dimostrato fiducioso nel fatto che la Puglia possa essere la locomotiva del sud, con il Foggiano che presenta progetti promettenti.

Infine, sono stati elogiati i settori turistici e agroalimentari, considerati veri gioielli, con Confindustria che gioca un ruolo chiave nel supportare tali settori. Puglia Sviluppo è stato riconosciuto come un’eccellenza, differenziandosi positivamente rispetto ad altre regioni.

Importanza del settore ingegneristico a Foggia

Ultime, ma non per importanza, le parole dell’assessore De Santis riguardo l’impegno di instaurare nella città di Foggia delle facoltà di ingegneria che strizzino l’occhio al futuro.

Come indicato da De Santis, il territorio foggiano necessita di un ampliamento dell’offerta formativa universitaria. Il focus ora dovrà riguardare, come già detto, l’ingegneria, con attenzione maggiore al ramo dell’intelligenza artificiale.