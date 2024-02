Manfredonia. CRAP “Zeus” della Metropolis a Ruggiano, cambio di destinazione d’uso: nulla la SCIA

Manfredonia. ”Affetta da dichiarazioni erronee ed incomplete circa il regime giuridico applicabile all’intervento edilizio di cambio di destinazione d’uso senza opere dell’immobile destinato ad albergo, per le ragioni evidenziate nel preavviso di cui alla nota prot. 7157 del 09/02/2024”.

Con recente determina del Comune di Manfredonia, che “annulla e sostituisce tutti precedenti atti in contrasto con il medesimo e produce effetti caducanti anche in relazione alla Segnalazione certificata di agibilità del 17.12.2023″ – è stata dichiarata nulla la Scia del 12.1.2023 relativa all’immobile della “Comunita’ riabilitativa assistenziale psichiatrica potenziata sotto il profilo assistenziale e dedicata a pazienti psichiatrici autori di reato” “ZEUS”, gestita nella frazione Ruggiano di Manfredonia dalla Metropolis Cons. Coop. Soc. a r.l.., di cui Damiano D’Ambrosio è Responsabile del citato consorzio per l’area di Foggia.

La struttura era stata inaugurata lo scorso 16 novembre 2023, alla presenza tra l’altro del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e del direttore generale dell’ASL Foggia, Nigri.

La Scia – per la quale è stato determinato l’annullamento in autotutela ai sensi di legge e di non conformazione Scia edilizia – fa riferimento al “Cambio di destinazione d’uso senza opere all’interno della stessa categoria funzionale da d2 a d4, in Struttura sanitaria del 12/01/2023″.

In particolare, a seguito di presentazione di SCIA edilizia del 12.01.2023 il Settore VI del Comune di Manfredonia aveva disposto la sospensione dei lavori (…) richiedendo documentazione integrativa; la società coop. Metropolis produceva integrazioni documentali in data 14.2.2023; 17.2023 e 23.2.2023.

Con nota di uno studio legale, per conto del Comitato Montagna costituito da cittadini residenti nelle Frazioni di San Salvatore, Tomaiuolo e Ruggiano, del 14/09/2023, acquisita al prot. comunale il 14/09/2023, veniva sollecitato l’esercizio di poteri di verifica “circa l’esistenza di dichiarazioni mendaci nelle fasi dell’iter amministrativo”.

Con nota a firma di un legale per conto della San Francesco Cerignola s.r.l., dell’11.10.2023, veniva sollecitato l’esercizio dei poteri di vigilanza urbanistico edilizia in relazione alla SCIA prot. 1505 del 12.1.2023.

“A seguito di verifica sulle dichiarazioni contenute nella SCIA in questione ed allegata Relazione di asseverazione anche alla luce della documentazione integrativa prodotta dalla soc. coop. Metropolis in data 23/01/2023, l’ufficio comunale ha comunicato con nota del 09/02/2024, l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela della Scia del 12.1.2023 in quanto affetta da dichiarazioni erronee ed incomplete circa il regime giuridico applicabile all’intervento edilizio di cambio di destinazione d’uso senza opere dell’immobile destinato ad albergo”.

“Per tutti i rilievi sin qui evidenziati l’intervento oggetto di Scia del 12.1.2023, successivamente integrata in data 14.2.2023, 17.2.2023 e 23.2.2023 non risulta conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente e, in ogni caso, non può avere corso ai sensi dell’art. 22, co. 6 d.P.R. n. 380/2001 in quanto carente degli atti di assenso degli Enti e/o Autorità preposti alla gestione dei vincoli (…)”.

Con nota del 19.2.2023 la cooperativa Metropolis ha presentato osservazioni ai sensi dell’art.10-bis l. n. 241/1990 ma “le osservazioni – come riportato nella determina del Comune di Manfredonia – non sono tuttavia idonee a superare le ragioni sulle quali è fondato il preavviso di annullamento in autotutela della Scia prot. 1505 del 12.1.2023 poiché sussistono nella specie i presupposti per l’applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990”.

“Dal complesso delle norme richiamate si deve ritenere che le C.R.A.P. possono essere insediate in zone territoriali compatibili con la funzione socio-sanitaria e/o assistenziale ciò che non può ritenersi verificato nel caso di specie – è riportato ancora nella determina del Comune – , non sussistendo la conformità urbanistica della realizzazione della CRAP potenziata con riferimento sia all’attuale destinazione urbanistica dell’area (zona turisticoalberghiero), sia alla destinazione d’uso dell’edificio (albergo)”.

A fronte della accertata incompatibilità urbanistica del cambio di destinazione d’uso oggetto di Scia, nessun rilievo assume la circostanza che lo stesso non comporterebbe aumento di carico urbanistico.

Naturalmente, contro il provvedimento del Comune di Manfredonia gli interessati possono proporre ricorso dinanzi al TAR Puglia sede di Bari entro il termine perentorio di 60 giorni.