Mario Maratea, Gargano Sapori trionfato a Milano all’Italy Food Awards 2024: il riconoscimento

Milano. L’imprenditore Mario Maratea ha trionfato a Milano all’Italy Food Awards 2024, l’Oscar per i migliori produttori del settore agroalimentare in Italia.

L’imprenditore della Gargano Sapori di Monte Sant’Angelo (Fg) ha ottenuto il “Premio Speciale Liquorifici tipici regionali“, riconoscimento nazionale di grande prestigio, frutto del suo prezioso lavoro nell’azienda garganica.

Il riconoscimento nazionale è stato consegnato ieri, alla presenza dei referenti di alcuni sponsor come ITA, SAMSUNG, IVECO,TIM,CRAI, con cena di gala e premiazioni.

Già dalla sua prima edizione gli Italy Food Awards hanno dimostrato di essere un evento nuovo, avvincente, democratico. Un riconoscimento atteso dall’industria dell’agroalimentare e che mai prima d’ora ha visto premiare queste categorie tutte insieme.

Il premio Italy Food Awards nasce per celebrare l’impegno e la competenza nel settore agroalimentare italiano, in questo momento in grande ascesa e con forti prospettive di sviluppo nel mercato estero. Il lavoro tecnico legato al giudizio dei prodotti è completamente affidato alle Giurie settoriali, rappresentante dai vari Presidenti che selezionano i 6 professionisti che li affiancano nelle degustazioni.

Le degustazioni avvengono ‘’alla cieca’’ un sistema di garanzia e meritocrazia dei vari Awards. I diversi Team di lavoro hanno sedi a Milano, Cagliari, Prato e l’organizzazione si divide sia nel ramo organizzativo che in quello tecnico. I migliori professionisti del settore sono i Presidenti di Giuria che in ogni categoria scelgono i migliori giurati con il solo obbiettivo della meritocrazia.

“Sono davvero soddisfatto per questo nuovo straordinario traguardo raggiunto dalla nostra azienda, in vista dei prossimi obiettivi che vogliamo raggiungere”.

VIDEO

FOTOGALLERY