Manfredonia. “Tra poche settimane saremo di nuovo chiamati alle urne per decidere il destino della nostra città. Le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 rappresentano un momento cruciale in cui dobbiamo riaffermare con forza chi siamo e cosa vogliamo diventare”.

“Non possiamo permettere che il passato ci imprigioni e non possiamo permetterci di essere spettatori passivi di decisioni che ci riguardano direttamente. La politica deve essere inclusiva, aperta al dialogo e rispettosa delle diverse opinioni presenti nella nostra comunità. Manfredonia ha un enorme potenziale, ma dobbiamo essere pronti a sfruttarlo. Il nostro patrimonio culturale e turistico è una risorsa preziosa che va valorizzata, ma dobbiamo anche creare opportunità di lavoro per i nostri giovani e sostenere le attività economiche locali. La qualità della vita dei nostri cittadini non è negoziabile. Salute, istruzione, sicurezza: queste non sono solo parole, ma diritti fondamentali che dobbiamo garantire a tutti i nostri concittadini”.

“Le sfide che ci troviamo di fronte sono molte e complesse: dall’occupazione alla mobilità, dall’inquinamento alle infrastrutture. Dobbiamo affrontarle con determinazione e pragmatismo. Non possiamo permettere che interessi particolari o la burocrazia ci ostacolino nella ricerca di soluzioni concrete ed efficaci.

Vogliamo un’amministrazione trasparente e responsabile. Vogliamo che i cittadini siano informati sulle decisioni prese e sui motivi che le hanno ispirate. Non accetteremo compromessi quando si tratta di rendere conto delle azioni compiute nell’interesse della nostra comunità”.

“Il futuro di Manfredonia è nelle nostre mani. Saremo uniti, determinati e pronti a lottare per una Manfredonia migliore, più giusta e più prospera per tutti. Siamo pronti a cogliere suggerimenti e a dialogare con tutti coloro che desiderano contribuire al progresso della nostra città, vedendo la politica come un impegno al servizio della collettività”.

Matteo Ognissanti – Maria Teresa Valente, CON Manfredonia