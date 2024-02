Vitulano Drugstore Manfredonia, derby in scioltezza con il Canosa

Torna alla vittoria il Vitulano Drugstore Manfredonia che, nella ventesima giornata di Serie A2 Élite Girone B, sconfigge il Playled Canosa al PalaScaloria sabato 24 novembre. Una vittoria resa meno complessa dalle grandi assenze degli ospiti, già in grave difficoltà in fondo alla classifica, ma che permette agli uomini di David Ceppi di guadagnare 3 punti, tenendo testa al Benevento e allontanando Melilli, Lazio e Roma. Questi ultimi saranno i prossimi avversari dei sipontini.

CRONACA

Dopo alcune clamorose occasioni mancate dal capitano Davide Moura reinventatosi pivot, si concretizza il vantaggio sipontino con Francisco Taliercio. A metà svizzera della prima frazione, raddoppio firmato da Daniele Zullo. Neanche un minuto dopo, Diohan Barbieri attacca una palla sanguinosa persa dalla retroguardia canosina e mette la partita ampiamente in discesa. A complicare maggiormente le cose il rosso per Norbert Solosi, intervenuto fallosamente su Roberto Giampaolo. Il portiere rossoblù viene sostituito da Andrea Verderosa che, quasi subito, subisce il secondo gol di Taliercio. Sul finale di primo tempo, fallo di Samuele Glielmi in area di rigore. Dal dischetto si presenta Lucas Bocca ma un grande intervento dell’estremo difensore di proprietà della Feldi Eboli manda le squadre a riposo sul 4-0.

Si riparte da dove ci si era fermati: scodellata perfetta per un gran gol al volo di Zullo. Leopoldo Capurso è costretto a giocare con il portiere di movimento, inizialmente punito da Diohan Barbieri per la terza doppietta di giornata. Arrivano, comunque, due gol incoraggianti: prima l’ex Antonio Mura, poi Marco Subrizio. Tra i lati positivi della gara dei padroni di casa, si segnala l’esordio in prima squadra di Christian Spera. Il giovanissimo centrale è l’ottavo under a esordire sotto la gestione Ceppi (prima di lui Colangelo, Berardinetti, Palumbo, Manzella, Nenna e Ferrara, questi ultimi due protagonisti anche della gara in questione).

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Taliercio, Murgo, Spera, Zullo, Barbieri, Djelveh, Nenna, Giampaolo, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

Playled Canosa: Mura, Bocca, Verderosa M., Subrizio, Saulle (c), Crudele, Solosi, Telesca, Masciave, Brisichella, Verderosa A., Decorato. All. Capurso.

TABELLINO

3’31″pt, 16’55″pt Taliercio; 10’00″pt, 1’12″st Zullo; 10’55″pt, 8’29″st Barbieri; 13’55″st Mura; 16’10″st Subrizio.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Solosi (e), Glielmi (a), Bocca (a).

Per risultati e classifica: divisionecalcioa5.it/competizioni

Highlights: https://youtu.be/qGlt-tfb0hc?si=ERhQCPqF8fnJ1HhW

Interviste: https://youtu.be/uf27hHr-gyE?si=6khtf0vc6_MIBFi2

Foto: Lucia Melcarne

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia