Foggia: i commercianti di Candelaro a sostegno della 'Comunità Educante'

Il progetto Comunità Educante Rione Candelaro, selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile, avvia una nuova iniziativa in collaborazione con i commercianti di via Lucera e del Rione Candelaro. È nato così il gruppo dei commercianti del Rione Candelaro, con l’obiettivo di condividere le esigenze della categoria e promuovere azioni virtuose per il quartiere.

Un impegno concreto per la comunità

Il gruppo, seppur informale, rappresenta un nuovo strumento di partecipazione civica per migliorare il territorio. In quest’ottica, la partnership tra i commercianti e il progetto Comunità Educante è già operativa: su ogni vetrina degli esercizi aderenti è stato apposto un QR code che permette ai clienti e ai cittadini di rimanere sempre aggiornati sulle attività e iniziative del progetto. Inoltre, sono state distribuite brochure informative per diffondere ulteriormente il messaggio.

Un quartiere che si unisce per il futuro

“È un gesto semplice ma significativo, che permette alla cittadinanza di sentirsi parte attiva delle nostre iniziative“, afferma Massimo Marino, Presidente dell’APS Sacro Cuore e referente del progetto. “L’obiettivo è creare una sinergia con il tessuto imprenditoriale locale, perché solo unendo le forze possiamo costruire una vera comunità educante e valorizzare il nostro quartiere”.

Tra i primi esercenti ad aderire: Agenzia Moreo, Officina Meccanica Scopece, Bar Colosseo, Punto Edison Barbato.net, Fiorista Esotico Curcetti, Esteticamente Cosmesi, Dacci un Taglio parrucchieri uomo, Moda per Due abbigliamento sportivo, Tappezzeria e Tendaggi Salemme, Macelleria Moreo, Calzolaio Ungaro, Estintori Tucci, Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia Sorriso del Sole, Rosticceria D’Aloia e Studio Medico Medisal.

Nei prossimi giorni, l’iniziativa coinvolgerà nuovi esercenti e altre realtà locali, ampliando così l’impatto positivo sul territorio.

Lo riporta FoggiaToday.