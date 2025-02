Il match cruciale per la lotta salvezza tra Manfredonia e Costa D’Amalfi, in programma il prossimo 9 marzo, si disputerà su campo neutro e senza pubblico, a seguito della conferma della squalifica del “Miramare”.

La decisione è arrivata il 24 febbraio 2025 dalla III Sezione della Corte Sportiva d’Appello, che ha respinto il ricorso presentato dal Manfredonia Calcio 1932 contro la sanzione imposta dopo la gara contro il Francavilla del 16 febbraio 2025. La società biancoceleste era già sotto osservazione per i ripetuti episodi di violenza da parte della tifoseria, compresi i fatti di Brindisi dello scorso 15 dicembre.

Le motivazioni della sentenza parlano chiaro: durante la partita contro il Francavilla, alcuni tifosi hanno lanciato getti d’acqua e sputi contro un assistente arbitrale, colpendolo alla nuca, al volto e alla divisa. Inoltre, per tutta la durata del match, sono state rivolte offese e insulti gravi ai direttori di gara. Al termine dell’incontro, il lancio di un petardo esploso a breve distanza dall’assistente arbitrale gli ha causato bruciore agli occhi e stordimento, mentre alcuni tifosi sono addirittura entrati indebitamente sul terreno di gioco. La Corte ha confermato la squalifica anche per recidiva, in riferimento ai provvedimenti disciplinari già registrati nei Comunicati Ufficiali 53 e 70.

La decisione infligge un duro colpo al Manfredonia Calcio, che in un momento delicato della stagione perde il supporto del proprio pubblico e deve affrontare ulteriori costi per l’organizzazione della gara in una sede neutrale, senza alcuna possibilità di incasso. La società ha ribadito la propria ferma condanna verso questi episodi, prendendo le distanze da comportamenti criminali che danneggiano non solo il club, ma anche l’intera città.

Il Manfredonia Calcio invita la parte sana della tifoseria a isolare i responsabili e a collaborare con la società per identificare i colpevoli. Il club confida inoltre in un intervento rapido delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, affinché vengano presi i provvedimenti necessari per riportare lo sport a essere un momento di aggregazione e passione, senza violenza.

Lo riporta manfredoniacalcio1932.net.