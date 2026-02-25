Achille Polonara: «L'intervento è andato bene!»

Achille Polonara annuncia con sollievo: «L’intervento è andato bene!». Il campione della Dinamo Sassari e della Nazionale italiana prosegue il suo percorso di ritorno alla vita piena dopo aver affrontato nel 2023 una neoplasia testicolare e nel 2025 una leucemia mieloide acuta.

L’intervento “ombrellino”

L’operazione, nota come “ombrellino”, serve a chiudere un piccolo foro nel cuore, fondamentale per ottenere l’idoneità sportiva e tornare a giocare. La procedura mini-invasiva viene effettuata tramite catetere dalla vena femorale, con un dispositivo a doppio disco che sigilla il difetto. La degenza è breve, 2-3 giorni, con recupero rapido delle attività.

Il libro “Il mio secondo tempo”

Polonara racconta la sua storia nel libro “Il mio secondo tempo” (Rizzoli), un percorso che non parla di basket ma della forza di ricominciare. Tra tumore, leucemia, chemio, trapianto di midollo e coma, il campione descrive le sfide più dure della vita quotidiana, i silenzi e i corridoi vuoti, dove vincere significa alzarsi dal letto. Una testimonianza intensa e autentica di resilienza.

Il ritorno in campo

Il 34enne punta a rientrare il 22 marzo 2026 contro l’Olimpia Milano, trasformando la partita in un obiettivo concreto e stimolo per ripartire. Nel frattempo, Polonara ha già recuperato 13 chili e sta ritrovando i capelli persi durante le cure, segnali tangibili di un ritorno progressivo alla normalità.

Lo riporta leggo.it.