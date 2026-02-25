Edizione n° 5987

BALLON D'ESSAI

BASSETTI LATTINE // Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»
24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

CALA M5S DI CONTE // Sondaggi: arretra il M5S, Calenda supera Vannacci tra i partiti minori
24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Achille Polonara: «L’intervento è andato bene!»

ACHILLE POLONARA Achille Polonara: «L’intervento è andato bene!»

Il campione della Dinamo Sassari e della Nazionale italiana prosegue il suo percorso di ritorno alla vita piena dopo aver affrontato nel 2023 una neoplasia testicolare e nel 2025 una leucemia mieloide acuta

Achille Polonara: «L'intervento è andato bene!»

Achille Polonara - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Attualità //

Achille Polonara annuncia con sollievo: «L’intervento è andato bene!». Il campione della Dinamo Sassari e della Nazionale italiana prosegue il suo percorso di ritorno alla vita piena dopo aver affrontato nel 2023 una neoplasia testicolare e nel 2025 una leucemia mieloide acuta.

L’intervento “ombrellino”
L’operazione, nota come “ombrellino”, serve a chiudere un piccolo foro nel cuore, fondamentale per ottenere l’idoneità sportiva e tornare a giocare. La procedura mini-invasiva viene effettuata tramite catetere dalla vena femorale, con un dispositivo a doppio disco che sigilla il difetto. La degenza è breve, 2-3 giorni, con recupero rapido delle attività.

Il libro “Il mio secondo tempo”
Polonara racconta la sua storia nel libro “Il mio secondo tempo” (Rizzoli), un percorso che non parla di basket ma della forza di ricominciare. Tra tumore, leucemia, chemio, trapianto di midollo e coma, il campione descrive le sfide più dure della vita quotidiana, i silenzi e i corridoi vuoti, dove vincere significa alzarsi dal letto. Una testimonianza intensa e autentica di resilienza.

Il ritorno in campo
Il 34enne punta a rientrare il 22 marzo 2026 contro l’Olimpia Milano, trasformando la partita in un obiettivo concreto e stimolo per ripartire. Nel frattempo, Polonara ha già recuperato 13 chili e sta ritrovando i capelli persi durante le cure, segnali tangibili di un ritorno progressivo alla normalità.

Lo riporta leggo.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO