Edizione n° 5987

BALLON D'ESSAI

BASSETTI LATTINE // Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»
24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

CALA M5S DI CONTE // Sondaggi: arretra il M5S, Calenda supera Vannacci tra i partiti minori
24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Aeroporto Gino Lisa chiuso per lavori, voli cancellati

GINO LISA Aeroporto Gino Lisa chiuso per lavori, voli cancellati

L’aeroporto Gino Lisa di Foggia resterà chiuso al traffico aereo dal 17 al 19 marzo 2026 per consentire interventi di manutenzione della pista

Aeroporto Gino Lisa chiuso per lavori, voli cancellati

FOGGIA, GINO LISA PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

L’aeroporto Gino Lisa di Foggia resterà chiuso al traffico aereo dal 17 al 19 marzo 2026 per consentire interventi di manutenzione della pista, necessari a garantire i livelli di sicurezza operativa.

Durante questo periodo tutti i voli in partenza e in arrivo da Foggia, compresi quelli per Milano, Torino e Bologna, saranno cancellati.

I passeggeri sono invitati a contattare la compagnia Aeroitalia per informazioni su riprotezioni o soluzioni alternative di viaggio.

Le attività aeroportuali riprenderanno regolarmente dal 20 marzo 2026.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO