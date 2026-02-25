Aeroporto Gino Lisa chiuso per lavori, voli cancellati

L’aeroporto Gino Lisa di Foggia resterà chiuso al traffico aereo dal 17 al 19 marzo 2026 per consentire interventi di manutenzione della pista, necessari a garantire i livelli di sicurezza operativa.

Durante questo periodo tutti i voli in partenza e in arrivo da Foggia, compresi quelli per Milano, Torino e Bologna, saranno cancellati.

I passeggeri sono invitati a contattare la compagnia Aeroitalia per informazioni su riprotezioni o soluzioni alternative di viaggio.

Le attività aeroportuali riprenderanno regolarmente dal 20 marzo 2026.

Lo riporta foggiatoday.it.