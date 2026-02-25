Angelo Riccardi: “Sul Consorzio ASI troppa sceneggiata e poca strategia”

La recente levata di scudi del Sindaco di Manfredonia sulla nuova governance del Consorzio ASI fa sorgere più di un dubbio. Prima di tutto, una curiosità tecnica: il Primo Cittadino ha partecipato di persona all’assemblea o, come accade spesso per le questioni che scottano, ha preferito delegare qualcuno dei suoi “pupilli”, magari più addestrati di lui nel districarsi tra le poltrone della politica?

Leggendo la sua nota, si ha l’impressione che le dichiarazioni non siano proprio farina del suo sacco. Il linguaggio utilizzato è il solito “stile saponetta”: scivola via che è un piacere, lo leggono tutti, ma alla fine lo capiscono solo i diretti interessati.

Il Sindaco parla di “forzatura” nell’elezione del CdA. Evidentemente era troppo impegnato a presenziare a ogni singola riunione di condominio per accorgersi che qualcuno, nel frattempo, stava confezionando un maglione di lana su misura per la nostra città. Solo quando ha provato a indossarlo e si è accorto che le maniche erano strette e il collo soffocava, ha gridato allo scandalo chiedendo un rinvio. Peccato che la decisione fosse già maturata altrove, mentre lui si occupava di raccontare il suo meraviglioso mondo.

Ma la perla vera è un’altra: sostenere che escludere Manfredonia e Monte Sant’Angelo sia un delitto perché sono le aree più “strategiche”, dimenticando — guarda caso — che Foggia, con la sua area industriale e con le quote societarie che rappresenta, ha un peso specifico che non si può ignorare solo perché non conviene alla narrazione locale.

Diciamoci la verità, caro Sindaco: la preoccupazione non è per lo sviluppo, ma per le sedie. Lei la sua poltrona l’ha ottenuta promettendo di ribaltare i tavoli e portare trasparenza; oggi, però, sembra più che altro l’ostaggio di chi le detta l’agenda politica.

Nella sua nota si legge che il Consorzio ASI avrebbe ignorato il territorio per anni. Ma davvero? E dov’è stato Lei negli ultimi due anni? Come mai, sotto la guida del riconfermato presidente De Paolis, non l’abbiamo mai sentita fiatare? Anzi, ricordiamo tutti le foto sorridenti e i complimenti per i lavori al porto industriale. Cos’è successo? L’incantesimo è finito proprio ieri mattina?

La verità è amara: Manfredonia oggi non ha una strategia, non ha idee e non ha più nemmeno rappresentanza. E la chiusura del comunicato è quasi tenera: come i bambini che, quando perdono a pallone, invocano l’intervento del papà, Lei chiama in causa “Papà Decaro”, sperando in una carezza o in una compensazione per il torto subito.

Città e territorio sono stanchi di giocare a nascondino. Dopo anni di paralisi, i cittadini si aspettano di correre, non di guardare amministratori che fanno come le lumache: avanzano adagio e tirano la testa dentro al guscio appena il vento gira male.

È ora di diventare adulti, se non altro per rispetto di chi, quel maglione, alla fine lo deve indossare davvero.

A cura di Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia.