La Giunta comunale ha approvato questa mattina un atto di indirizzo per affrontare in modo strutturale le criticità dell’approvvigionamento idrico a Borgo Cervaro. Il provvedimento affida pieno mandato al dirigente dell’Area 6, ingegner Daniele Mendolicchio, per attivare tutti i passaggi amministrativi, tecnici e gestionali necessari a risolvere una problematica che si trascina da decenni.

L’intervento sarà articolato in tre fasi.

Nel breve periodo, il Comune garantirà – a totale proprio carico – il servizio sostitutivo tramite autobotti, assicurando continuità rispetto a quello finora svolto da Acquedotto Pugliese. La società ha infatti riparato la rete di adduzione pubblica esistente, ma non può più sostenere il servizio legato a un’infrastruttura comunale ormai obsoleta e non funzionante, composta da rete di distribuzione, riserve idriche e sistema di pompaggio.

Nel medio periodo, l’amministrazione procederà alla realizzazione di una nuova infrastruttura comunale – con nuova rete distributiva, sistema di pompaggio e riserve idriche – in sostituzione di quella esistente, non più recuperabile. I costi dell’infrastruttura e della sua gestione (energia elettrica, manutenzione ordinaria e straordinaria, controlli periodici) resteranno a carico del Comune, mentre la fornitura dell’acqua potabile sarà a carico dei singoli utenti, in base ai consumi effettivi certificati, anche qualora anticipati dall’ente.

Nel lungo periodo, l’obiettivo è il coinvolgimento dell’Autorità Idrica Pugliese per programmare ed eseguire l’estensione della rete idrica pubblica fino a Borgo Cervaro, individuando il tracciato più breve e conveniente per contenere i costi e servire il maggior numero di utenze nel minor tempo possibile.

“L’approvvigionamento idrico a Borgo Cervaro è un problema atavico – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso –. Le utenze civili sono da decenni impropriamente allacciate alla condotta RFI, originariamente realizzata per servire esclusivamente immobili ferroviari. Dal nostro insediamento abbiamo lavorato con tutti gli attori istituzionali per affrontare l’emergenza nell’immediato e pianificare soluzioni definitive nel medio e lungo termine”.

Sulla stessa linea l’assessore con delega alle borgate, Lorenzo Frattarolo: “L’attenzione verso le borgate è prioritaria nel nostro programma. L’atto approvato oggi conferma l’impegno dell’amministrazione nei confronti di una comunità rimasta per troppo tempo ai margini”.

Nel corso della seduta, la Giunta ha inoltre approvato la co-organizzazione della quinta edizione della manifestazione podistica “Fuggi a Foggia”, proposta dall’associazione Podisti di Capitanata, e della quarta edizione della “Run for”, gara su strada di 10 chilometri promossa dall’ASD Foggia Running, in programma a maggio.

Via libera anche, per il settore sociale, alla co-organizzazione della presentazione al Teatro Giordano del cortometraggio “Parole”, prodotto dall’associazione ArteLuna in collaborazione con Impegno Donna.

Sul fronte interno, confermate le proroghe degli incarichi di Elevata Qualificazione del personale dell’ente. Infine, la sala di Palazzo di Città attualmente utilizzata per la celebrazione di matrimoni e unioni civili sarà temporaneamente adibita anche alle promesse di matrimonio, in attesa dell’allestimento di una sala dedicata.