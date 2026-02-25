Boxe, giovani promesse della Quero-Chiloiro in evidenza a Foggia: due argenti al torneo regionale

FOGGIA – Un debutto che lascia intravedere prospettive interessanti per il vivaio della Quero-Chiloiro Taranto. Al torneo regionale esordienti under 15 e under 17, disputato il 21 e 22 febbraio al palazzetto Taralli di Foggia, tre giovanissimi pugili tarantini hanno fatto il loro esordio ufficiale sul ring, conquistando risultati significativi e due medaglie d’argento.

Grazie al nuovo regolamento federale, che consente di gareggiare nel tredicesimo anno di età anche senza aver ancora compiuto gli anni, Nicholas Acquaro, Gabriele Massaro e Lorenzo Tramontano hanno potuto iniziare la loro carriera dilettantistica a soli dodici anni. Un passaggio importante per il settore giovanile della società ionica, impegnata da anni nella formazione sportiva e umana dei propri atleti.

Due finali tra gli under 15

Tra gli under 15 nella categoria 44 chilogrammi, Nicholas Acquaro ha conquistato la finale dopo aver superato in semifinale Antonio Nevola della Boxe Palumbo Andria. Il giovane pugile ha gestito l’incontro con lucidità tattica, lavorando di contrattacco contro un avversario molto aggressivo. In finale ha poi ceduto a Nicola Calvio della Boxe Sorbo Cerignola, chiudendo comunque il torneo con un positivo secondo posto.

Percorso simile per Gabriele Massaro, impegnato negli under 15 (40 kg). In semifinale ha avuto la meglio su Giuseppe De Felice della Boxing Francavilla, mostrando determinazione e coraggio sul ring. La finale contro Daniel Bruno dell’Accademia Pugilistica Foggiana si è rivelata intensa e combattuta, ma alla seconda ripresa due conteggi arbitrali hanno portato allo stop per RSC, consegnando anche a lui la medaglia d’argento.

Buoni segnali anche per Tramontano e tra gli under 17

Si è fermato in semifinale, invece, Lorenzo Tramontano (under 15, 40 kg), sconfitto ai punti proprio da Daniel Bruno. Campione regionale Canguri 2024 e già presente alla Coppa Italia giovanile 2025, il giovane pugile ha comunque mostrato impegno e qualità tecniche al debutto in questa nuova categoria.

Buona prova anche tra gli under 17 (66 kg) per un atleta barese tesserato con la Quero-Chiloiro e allenato dal professionista Francesco Lezzi: il pugile ha raggiunto la finale, arrendendosi poi a Marco Spadola della Pugilistica Merico.

Un vivaio in crescita

I tre giovani atleti sono stati seguiti all’angolo dai tecnici Cataldo Quero e Domenico Maffei, che li accompagnano quotidianamente nel percorso di allenamento. Il bilancio del fine settimana è positivo e conferma la vitalità del settore giovanile della società tarantina, sempre più orientato a far crescere nuovi talenti puntando su tecnica, disciplina e valori sportivi.

Per molti di loro si tratta solo dell’inizio: un primo passo sul ring che segna l’avvio di un percorso sportivo ancora tutto da scrivere.

