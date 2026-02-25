Per cercare di superare lo stallo politico, le principali forze del campo largo a Foggia hanno scelto la formula degli incontri bilaterali con la sindaca Maria Aida Episcopo, rinviando il tavolo di coalizione previsto per venerdì 27 febbraio. Ogni partito o movimento incontrerà singolarmente la prima cittadina, che ascolterà le proposte prima di convocare nuovamente la riunione plenaria per trovare una sintesi.

L’iniziativa nasce dall’indicazione del Partito Democratico, subito seguita dai Cinquestelle e dai socialisti, mentre la sindaca inizialmente preferiva un incontro con tutte le forze politiche. Le consultazioni bilaterali dovrebbero concentrarsi nel fine settimana, consentendo a ciascun soggetto politico di esprimere le proprie esigenze e posizioni.

Non mancano tensioni interne: il consigliere dem Italo Pontone ha espresso via social la propria insoddisfazione per la mancanza di decisioni energiche da parte dei partiti, richiamando la necessità di azioni più incisive. Anche altri esponenti come Antonello Di Paola, Francesco Strippoli e Mario Dal Maso hanno manifestato posizioni critiche, sottolineando che il clima nelle commissioni non riflette appieno le divergenze ancora presenti.

Sul fronte della gestione della coalizione, la sindaca mostra apertura ma anche prudenza: sarebbe disposta ad accogliere la richiesta di un direttore generale e a supportare gli assessori con consiglieri dedicati, senza però cedere immediatamente su tutte le istanze.

Al momento, i partiti escono dagli incontri a mani vuote, mentre Episcopo mantiene il controllo della fase di verifica. Le delegazioni studiano le prossime mosse e valutano possibili alleanze tra gruppi minori per ottenere rappresentanza in Giunta. La situazione resta quindi in evoluzione, con la sindaca al centro delle decisioni e la coalizione impegnata a trovare un accordo condiviso.

