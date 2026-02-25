Edizione n° 5987

Home // Economia // Ex Sofim Foggia: produzione in crescita e investimenti per 15 milioni di euro

EX SOFIM FOGGIA Ex Sofim Foggia: produzione in crescita e investimenti per 15 milioni di euro

Nel 2026, la produzione della FPT Industrial di Foggia è prevista a oltre 190mila motori, registrando un incremento di circa il 18% rispetto al 2025

Ex Sofim Foggia: produzione in crescita e investimenti per 15 milioni di euro

Ex Sofim Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Economia // Foggia //

Nel 2026, la produzione della FPT Industrial di Foggia è prevista a oltre 190mila motori, registrando un incremento di circa il 18% rispetto al 2025. La crescita coinvolgerà anche gli altri stabilimenti italiani, secondo quanto illustrato da Iveco durante l’incontro con i sindacati tenutosi martedì 24 febbraio presso l’Unione degli Industriali di Torino.

Per Foggia, il miglioramento produttivo segue un 2025 caratterizzato da un calo significativo dei volumi e dal ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni, ma rimane ancora distante dalla piena saturazione degli impianti, capaci di produrre 310mila motori, sottolinea la Fiom Cgil.

L’azienda ha annunciato un piano di investimenti per quasi 15 milioni di euro, destinato al miglioramento dei processi e dei prodotti, in linea con l’incremento a livello nazionale che raggiungerà quasi 77 milioni rispetto ai 46,6 milioni del 2025.

Riguardo all’acquisizione da parte di Tata Motors, Iveco ha precisato che sono necessarie ulteriori autorizzazioni, con completamento previsto entro giugno 2026. I sindacati hanno ribadito la necessità di un Piano industriale a lungo termine, capace di garantire occupazione, produzione e sviluppo, salvaguardando i siti produttivi italiani.

In una nota congiunta, Fim Cisl, Uilm, Fismic, UglM e AqcfR hanno espresso cauta soddisfazione: il piano dimostra impegno a salvaguardare e rilanciare i siti italiani, con la promessa di rispettare e supportare la strategia di Iveco. È stato concordato un incontro specifico per valutare gli effetti delle normative europee sui veicoli commerciali dal 2028, sottolineando l’importanza di garantire la piena saturazione degli impianti e la tutela occupazionale.

Lo riporta foggiatoday.it.

