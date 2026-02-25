Il Comune di Foggia stanzia 30mila euro a sostegno delle attività economiche colpite dall’ordinanza sindacale n. 99 del 28 dicembre 2025, che ha disposto la messa in sicurezza e lo sgombero del fabbricato tra via Lucera (civici 65–81) e via Concetto Marchesi 28. Con determinazione dirigenziale n. 333 del 10 febbraio 2026, l’Amministrazione ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari “una tantum” destinati agli operatori economici costretti alla rilocalizzazione temporanea o al riavvio dell’attività in altra sede.

A chi sono destinati i contributi

Il bando è riservato esclusivamente agli esercenti che avevano sede operativa nei civici interessati al momento dello sgombero. La misura rientra nel regime europeo “de minimis” (Regolamento UE 2023/2831) e copre esclusivamente spese documentate e tracciabili.

Sono ammesse, tra le altre: spese di trasloco e deposito merci, noleggio attrezzature essenziali, costi per allacci e riattivazioni minime.

Sono invece esclusi: il ristoro del mancato guadagno, spese ordinarie non collegate allo sgombero, eventuali doppie coperture assicurative.

Come funziona

Le domande potranno essere presentate via PEC fino alla conclusione del periodo emergenziale.

In caso di richieste superiori alle risorse disponibili, il Comune applicherà criteri di priorità oggettivi, privilegiando: attività con perdita di merci deperibili, imprese che hanno sostenuto spese per rilocalizzazione temporanea.

Il contributo sarà erogato solo dopo verifica istruttoria e controlli sulle dichiarazioni rese. Un intervento che l’Amministrazione inserisce nel capitolo “Azioni per il contrasto alla desertificazione commerciale”, con l’obiettivo di limitare gli effetti economici dello sgombero sul tessuto produttivo locale.