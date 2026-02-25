FOGGIA – Nuove procedure, più snelle e senza costi, per consentire agli enti del Terzo Settore, agli enti religiosi e ai partiti di occupare gratuitamente il suolo pubblico per iniziative senza fini di lucro. È attiva dallo scorso 16 febbraio, sul sito del Comune di Foggia, la nuova modalità semplificata prevista dopo la modifica del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.

Il risultato è frutto del lavoro sinergico della IV Commissione consiliare permanente “Patrimonio”, dell’assessore alle Attività produttive Frattarolo e del dirigente dell’Area competente, ingegner Affatato. Un percorso amministrativo definito «virtuoso» dagli stessi componenti della Commissione, che hanno lavorato in stretta collaborazione con gli uffici tecnici per migliorare un servizio rivolto alla cittadinanza.

La modifica degli articoli 21 e 51 del Regolamento è stata approvata dal Consiglio comunale lo scorso 30 luglio. Prima dell’intervento normativo, gli enti interessati – pur organizzando eventi non commerciali – erano tenuti a compilare una modulistica complessa, spesso con il supporto di un tecnico, e a sostenere costi legati sia all’occupazione del suolo sia alle spese pubblicitarie.

Con la nuova procedura, invece, sarà sufficiente inviare una PEC all’indirizzo osp@cert.comune.foggia.it

per richiedere l’occupazione del suolo pubblico, senza alcun aggravio economico per i soggetti indicati.

«La complessità della procedura e i costi da sostenere rappresentavano un ostacolo per tutti gli enti senza fini di lucro che intendevano organizzare eventi promozionali o iniziative non commerciali sul suolo pubblico» – dichiarano il presidente della Commissione Ciruolo e i componenti Buenza, De Vito, Formica, Frattulino, Mainiero, Rignanese e Soragnese –. «La proposta avanzata mira a rendere più agile e snella l’interazione tra enti e pubblica amministrazione, permettendo al mondo no-profit di concentrarsi maggiormente sulle proprie attività e missioni, animando il territorio senza doversi confrontare con procedimenti burocratici complessi».

L’iter per la modifica del Regolamento era stato avviato nel novembre 2024, durante un’audizione richiesta dalla stessa Commissione per affrontare le criticità emerse nella precedente disciplina. Da subito, spiegano i consiglieri, è stata chiara la volontà di intraprendere un percorso condiviso con gli uffici tecnici, attraverso un confronto costante finalizzato a individuare soluzioni concrete.

Un esempio di collaborazione istituzionale che, sottolineano dalla Commissione “Patrimonio”, rappresenta «la giusta combinazione tra attività politica e competenze tecniche», valorizzando il ruolo delle Commissioni consiliari permanenti e producendo risultati tangibili per la comunità.

A cura di Giovanna Tambo.