Foggia-Casarano: formazioni, diretta tv e streaming

FOGGIA CASARANO Foggia-Casarano: formazioni, diretta tv e streaming

Sabato 28 febbraio 2026, alle 17:30, il Foggia affronta il Casarano in un match decisivo per le ambizioni di classifica nel Girone C di Serie C

Foggia-Casarano: formazioni, diretta tv e streaming

Foggia - AtalantaU23 - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Cronaca // Focus //

Sabato 28 febbraio 2026, alle 17:30, il Foggia affronta il Casarano in un match decisivo per le ambizioni di classifica nel Girone C di Serie C. Dopo il ribaltone societario con Casillo e De Vitto, i satanelli hanno subito un crollo nei risultati, mettendo a rischio la salvezza diretta. Il Casarano, invece, lotta per consolidare la propria posizione playoff dopo un avvio di campionato in flessione.

Probabili formazioni:
Foggia (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Petermann, Castorri; Liguori, Tommasini, Cangiano. Allenatore: Pazienza.

Casarano (3-4-1-2): Bacchin; Celiento, Bachini, Gyamfi; Versienti, Logoluso, Ferrara, Giraudo; Chiricò; Santarcangelo, Grandolfo. Allenatore: Di Bari.

Dove vederla in tv:
Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).

Streaming:
Foggia-Casarano sarà disponibile in diretta su NOW e Sky Go, consentendo di seguire la partita anche da dispositivi mobili.

Lo riporta calciomercato.com.

