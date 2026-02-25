Foggia-Casarano: formazioni, diretta tv e streaming

Sabato 28 febbraio 2026, alle 17:30, il Foggia affronta il Casarano in un match decisivo per le ambizioni di classifica nel Girone C di Serie C. Dopo il ribaltone societario con Casillo e De Vitto, i satanelli hanno subito un crollo nei risultati, mettendo a rischio la salvezza diretta. Il Casarano, invece, lotta per consolidare la propria posizione playoff dopo un avvio di campionato in flessione.
Probabili formazioni:
Foggia (4-3-3): Perucchini; Staver, Brosco, Rizzo, Giron; Garofalo, Petermann, Castorri; Liguori, Tommasini, Cangiano. Allenatore: Pazienza.
Casarano (3-4-1-2): Bacchin; Celiento, Bachini, Gyamfi; Versienti, Logoluso, Ferrara, Giraudo; Chiricò; Santarcangelo, Grandolfo. Allenatore: Di Bari.
Dove vederla in tv:
Il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251).
Streaming:
Foggia-Casarano sarà disponibile in diretta su NOW e Sky Go, consentendo di seguire la partita anche da dispositivi mobili.
Lo riporta calciomercato.com.