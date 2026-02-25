Edizione n° 5987

Foggia, fake news su tentato rapimento: ragazzo innocente sotto protezione

FOGGIA RAPIMENTO Foggia, fake news su tentato rapimento: ragazzo innocente sotto protezione

Martedì 24 febbraio, alcune persone hanno erroneamente accusato il ragazzo di aver inseguito e tentato di rapire un bambino nei pressi dei Tre Archi

Foggia, fake news su tentato rapimento: ragazzo innocente sotto protezione

"I Tre Archi" - ph feliciana campaniello

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Un episodio di disinformazione virale ha messo a rischio l’incolumità di un giovane di origini straniere a Foggia. Martedì 24 febbraio, alcune persone hanno erroneamente accusato il ragazzo di aver inseguito e tentato di rapire un bambino nei pressi dei Tre Archi, scatenando immediatamente polemiche sui social.

In realtà, il giovane stava semplicemente trasportando bombole di gas per conto di una ditta e si era fermato in strada in attesa che i colleghi completassero il lavoro. Un commerciante della zona ha confermato la sua estraneità ai fatti, pubblicando un video in cui chiarisce il malinteso e difende la reputazione del ragazzo, definendolo un “bravo ragazzo”.

La notizia falsa si è rapidamente diffusa online, creando allarme ingiustificato. Per tutelare la sua sicurezza, il giovane ha sporto denuncia in Questura nel tardo pomeriggio, accompagnato dai carabinieri per prevenire possibili ritorsioni o episodi di violenza. L’accaduto evidenzia ancora una volta i rischi legati alla diffusione incontrollata di informazioni non verificate sui social.

Lo riporta foggiatoday.it.

