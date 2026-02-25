Edizione n° 5987

BALLON D'ESSAI

24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Foggia, Guardia di Finanza restituisce una banconota smarrita

FOGGIA BANCONOTA Foggia, Guardia di Finanza restituisce una banconota smarrita

A Foggia, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha restituito al legittimo proprietario una banconota da 50 euro smarrita nei pressi di uno sportello ATM

Foggia, Guardia di Finanza restituisce una banconota smarrita

Guardia di Finanza - Fonte Immagine non riferita al testo: laleggepertutti.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

A Foggia, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha restituito al legittimo proprietario una banconota da 50 euro smarrita nei pressi di uno sportello ATM. La banconota era stata rinvenuta da un passante che, con senso civico, l’ha consegnata alla caserma per gli accertamenti del caso.

Nonostante la banconota non presentasse segni distintivi per identificarla immediatamente, i militari hanno condotto accertamenti mirati, analizzando le immagini di videosorveglianza e raccogliendo informazioni utili per ricostruire la dinamica dello smarrimento. Grazie a queste verifiche, è stato possibile individuare il proprietario, che è stato convocato in caserma e ha ricevuto la restituzione della somma, manifestando sorpresa e gratitudine sia verso i militari sia verso il cittadino che ha segnalato il ritrovamento.

L’episodio conferma come la collaborazione tra cittadini e istituzioni contribuisca concretamente alla tutela della legalità e al rafforzamento del senso di comunità. La missione della Guardia di Finanza rimane quella di promuovere una società più equa, sicura e responsabile, a tutela delle generazioni future.

