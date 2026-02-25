Foggia, nasce ‘A.Q.U.I.L.E.’: un progetto dedicato alle persone con autismo

A Foggia è stato presentato il progetto ‘A.Q.U.I.L.E.’, un percorso psicologico e psicoeducativo rivolto a persone con disturbi dello spettro autistico, con l’obiettivo di promuovere autonomia, qualità della vita, inclusione, lavoro ed energia. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la ASL Foggia e l’associazione iFun, punta a costruire interventi multidisciplinari e radicati sul territorio.

Il progetto coinvolge il Dipartimento di Salute Mentale, la Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza e la Psicologia clinica, e si rivolge a giovani con autismo di età compresa tra 0 e 25 anni. Si inserisce nelle linee guida della Regione Puglia (DGR 627/2023 e 628/2023) e mira a integrare ambito sanitario, educativo e sociale.

Grazie a un accordo con la ASL, gli interventi riabilitativi saranno gratuiti, offrendo un sostegno concreto alle famiglie spesso gravate da costi elevati. Il progetto prevede programmi per potenziare autonomie personali e sociali, percorsi di formazione lavorativa e inserimento sociale, e il supporto dell’équipe psicosociale, con particolare attenzione alla transizione adolescenziale verso l’età adulta.

Per accedere ai servizi è operativo lo Sportello Autismo, presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile in via Montegrappa 25, Foggia, punto di riferimento per informazioni, orientamento e presa in carico.

Con ‘A.Q.U.I.L.E.’, Foggia rafforza un modello centrato sulla persona, creando una rete tra sanità, scuola, famiglie e lavoro, capace di offrire nuove opportunità di autonomia e inclusione per bambini e giovani adulti con autismo.

