FOGGIA – Ancora problemi in casa Calcio Foggia 1920. Durante l’allenamento di ieri mattina il centrocampista e regista rossonero Davide Petermann ha riportato un infortunio al ginocchio che preoccupa lo staff tecnico e la società.

Il giocatore sarà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti strumentali che dovranno chiarire l’entità del problema. Le prime sensazioni, tuttavia, non sono incoraggianti: non si esclude infatti uno stop prolungato che potrebbe incidere pesantemente sul finale di stagione.

La notizia rappresenta un duro colpo per l’allenatore Michele Pazienza, che nelle ultime settimane aveva affidato proprio a Petermann la fascia di capitano, riconoscendone il ruolo centrale nello spogliatoio e nell’organizzazione del gioco. Il centrocampista, infatti, era tornato da poco a pieno regime dopo una prima parte di stagione complicata. Un precedente infortunio muscolare lo aveva costretto a restare fuori per oltre tre mesi, saltando gran parte del girone di andata.

Ora il club rossonero attende l’esito degli esami medici per capire tempi di recupero e possibili conseguenze. L’eventuale assenza prolungata del regista rappresenterebbe un’ulteriore difficoltà per il Foggia in una stagione già segnata da diversi problemi fisici e da una situazione di classifica delicata. Nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti ufficiali sulle condizioni del capitano rossonero. Lo riporta foggiatoday.it