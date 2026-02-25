Edizione n° 5987

BALLON D'ESSAI

BASSETTI LATTINE // Lattine nei supermercati vietate, Bassetti: «Rischio tumori e problemi di fertilità»
24 Febbraio 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

CALA M5S DI CONTE // Sondaggi: arretra il M5S, Calenda supera Vannacci tra i partiti minori
24 Febbraio 2026 - ore  09:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, studenti rumeni in visita a Palazzo di Città: incontro con l’amministrazione

PROGETTO ERASMUS Foggia, studenti rumeni in visita a Palazzo di Città: incontro con l’amministrazione

Un momento significativo di scambio che conferma il ruolo dei programmi europei nel favorire esperienze educative

Foggia, studenti rumeni in visita a Palazzo di Città: incontro con l’amministrazione

Foggia, studenti rumeni in visita a Palazzo di Città: incontro con l’amministrazione

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Foggia // Lifestyle //

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, mercoledì 25 febbraio, a Palazzo di Città di Foggia la visita istituzionale di una delegazione di studenti e docenti provenienti dalla Romania, accolta dall’amministrazione comunale nell’ambito di un progetto di cooperazione europea.

A ricevere il gruppo sono stati la sindaca Maria Aida Episcopo, la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone e l’assessore all’Istruzione Domenico Di Molfetta, che hanno dato il benvenuto agli ospiti evidenziando l’importanza degli scambi culturali e formativi tra giovani europei.

L’incontro rientra nelle attività del progetto Erasmus+ “European Minds: Culture, Science and Inclusion between Romania and Italy”, promosso dal Liceo Scientifico “A. Volta”. L’iniziativa è finalizzata a promuovere il dialogo interculturale e a rafforzare i valori della cittadinanza europea attraverso percorsi condivisi tra scuole, studenti e istituzioni.

Durante la visita, la delegazione ha potuto conoscere da vicino il funzionamento dell’ente comunale e confrontarsi con i rappresentanti istituzionali su temi legati a scuola, inclusione e cooperazione internazionale. Un momento significativo di scambio che conferma il ruolo dei programmi europei nel favorire esperienze educative e culturali tra Paesi diversi.

Foggia, studenti rumeni in visita a Palazzo di Città: incontro con l’amministrazione
Foggia, studenti rumeni in visita a Palazzo di Città: incontro con l’amministrazione

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L’emozione sorge laddove corpo e mente si incontrano.” Eckhart Tolle

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO