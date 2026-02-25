Foggia, studenti rumeni in visita a Palazzo di Città: incontro con l’amministrazione

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, mercoledì 25 febbraio, a Palazzo di Città di Foggia la visita istituzionale di una delegazione di studenti e docenti provenienti dalla Romania, accolta dall’amministrazione comunale nell’ambito di un progetto di cooperazione europea.

A ricevere il gruppo sono stati la sindaca Maria Aida Episcopo, la presidente del Consiglio comunale Lia Azzarone e l’assessore all’Istruzione Domenico Di Molfetta, che hanno dato il benvenuto agli ospiti evidenziando l’importanza degli scambi culturali e formativi tra giovani europei.

L’incontro rientra nelle attività del progetto Erasmus+ “European Minds: Culture, Science and Inclusion between Romania and Italy”, promosso dal Liceo Scientifico “A. Volta”. L’iniziativa è finalizzata a promuovere il dialogo interculturale e a rafforzare i valori della cittadinanza europea attraverso percorsi condivisi tra scuole, studenti e istituzioni.

Durante la visita, la delegazione ha potuto conoscere da vicino il funzionamento dell’ente comunale e confrontarsi con i rappresentanti istituzionali su temi legati a scuola, inclusione e cooperazione internazionale. Un momento significativo di scambio che conferma il ruolo dei programmi europei nel favorire esperienze educative e culturali tra Paesi diversi.