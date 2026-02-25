Dopo lo stanziamento delle risorse, arriva il via libera operativo: il Comune di Foggia ha approvato formalmente l’Avviso pubblico che disciplina modalità, criteri e condizioni per accedere ai contributi straordinari destinati alle attività economiche sgomberate tra via Lucera (65–81) e via Concetto Marchesi 28. L’intervento si inserisce nel solco dell’Ordinanza sindacale n. 99 del 28 dicembre 2025, che ha disposto la messa in sicurezza e lo sgombero dei fabbricati interessati.

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30mila euro, destinata esclusivamente agli operatori economici con sede operativa nei civici oggetto dell’ordinanza.

Il contributo è concesso in regime “de minimis”, secondo il regolamento europeo 2023/2831, e copre esclusivamente spese documentate, tracciabili e direttamente connesse alla rilocalizzazione o al riavvio dell’attività.

In caso di domande superiori alle risorse disponibili, il Comune applicherà un sistema di priorità oggettive. Saranno favorite:

le attività che hanno subito perdita di merci alimentari deperibili;

le imprese che hanno sostenuto spese per rilocalizzazione temporanea;

le attività totalmente impossibilitate a proseguire il servizio.

Non è previsto un riparto proporzionale: le domande saranno finanziate fino a esaurimento fondi secondo l’ordine di priorità.

Modalità di presentazione

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo istituzionale del Comune e potranno essere presentate fino alla conclusione del periodo emergenziale. Il responsabile del procedimento è Ester Salvatori.