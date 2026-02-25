Follia durante la "Notte Colorata" a Manfredonia, auto lanciata tra la folla nel centro storico: "era senza patente!"

Manfredonia – Doveva essere una serata di festa, colori e partecipazione. E invece la “Notte Colorata” del Carnevale di Manfredonia, che ha richiamato nel centro storico una presenza straordinaria di cittadini e visitatori, si è trasformata per alcuni interminabili minuti in una scena di paura e tensione.

Un’autovettura ha attraversato a velocità sostenuta alcune delle vie più affollate del centro, con un’andatura del tutto incompatibile con il contesto urbano e con l’altissima concentrazione di pedoni presenti. Famiglie, bambini e turisti si sono trovati improvvisamente esposti a un rischio gravissimo.

Gli agenti della Polizia Locale, resisi immediatamente conto della pericolosità della situazione, hanno intimato l’alt al conducente attivando dispositivi luminosi e acustici. Il giovane alla guida, tuttavia, non si è fermato, proseguendo la corsa e aumentando ulteriormente il pericolo per pedoni e automobilisti. Ne è scaturito un inseguimento tra le strade del centro cittadino, conclusosi solo quando il veicolo, dopo un urto, è rimasto bloccato. Il conducente ha quindi tentato la fuga a piedi, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce.

Le successive attività di polizia giudiziaria, condotte con tempestività, hanno consentito di risalire all’identità del responsabile: si tratta di un giovane maggiorenne risultato privo di patente di guida, mai conseguita. Nei suoi confronti sono stati redatti numerosi verbali per violazioni al Codice della Strada ed è stata inoltrata comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

Durissime le parole del Comandante della Polizia Locale, Maria Tino: «Quanto accaduto è estremamente grave. In una serata caratterizzata da una presenza straordinaria di famiglie e bambini, una condotta di guida così irresponsabile avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche. Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori intervenuti si è evitato il peggio. Continueremo a garantire controlli rigorosi per tutelare la sicurezza della nostra comunità».

Sulla stessa linea il sindaco Domenico La Marca, che ha richiamato con forza il tema del rispetto delle regole e della responsabilità individuale, soprattutto in contesti ad alta densità di pubblico: «Ogni comportamento imprudente può trasformarsi in un grave pericolo per la collettività. Non posso che elogiare l’ottimo lavoro della Polizia Locale e delle forze dell’ordine».