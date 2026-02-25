Juventus, si riapre il dossier rinnovo per Dusan Vlahovic: nuovo incontro con gli agenti

La situazione contrattuale di Dušan Vlahović torna al centro delle strategie della Juventus FC. Dopo mesi in cui l’addio sembrava l’ipotesi più probabile, la trattativa per il prolungamento dell’attaccante serbo – in scadenza il 30 giugno 2026 – si è improvvisamente riaperta. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo confronto tra la dirigenza bianconera e l’entourage del giocatore, che potrebbe chiarire il futuro dell’attaccante.

Un ritorno possibile

Il riavvicinamento tra le parti è maturato nelle ultime settimane, mentre Vlahovic sta completando il recupero dopo l’operazione a Londra per la lesione all’adduttore sinistro. L’attaccante non scende in campo dal 29 novembre, ma resta comunque uno dei nomi più discussi in casa bianconera.

Anche le difficoltà incontrate dagli altri attaccanti in rosa hanno riacceso le riflessioni interne: l’ambientamento di Jonathan David non ha convinto pienamente, mentre le prestazioni di Loïs Openda non hanno rispettato le attese. In questo contesto, la permanenza del centravanti serbo è tornata a essere una possibilità concreta.

Nodo ingaggio

Il principale ostacolo resta quello economico. Vlahovic vorrebbe mantenere l’attuale livello salariale, mentre la Juventus intende rispettare il nuovo tetto ingaggi fissato attorno ai 6 milioni netti a stagione, linea già seguita per il rinnovo di Kenan Yıldız. Nonostante la distanza, entrambe le parti avrebbero mostrato apertura al dialogo.

Un segnale in questa direzione arriva proprio dal giocatore: pur essendo libero di accordarsi con altri club dall’inizio del mese, Vlahovic avrebbe messo in pausa eventuali trattative, dando priorità a un possibile accordo con la Juventus.

Le alternative sul mercato

Parallelamente, il club continua a monitorare il mercato in vista dell’estate. Tra i nomi tornati d’attualità figura quello di Victor Osimhen, che nelle scorse settimane avrebbe manifestato interesse per un ritorno in Italia.

La pista ritenuta più concreta resta però quella che porta a Randal Kolo Muani, già seguito in passato dai bianconeri. L’attaccante francese, dopo un buon rendimento nella prima parte del 2025, è attualmente in prestito al Tottenham e il Paris Saint-Germain potrebbe rivedere le proprie richieste economiche a fine stagione.

Le prossime settimane decisive

Molto dipenderà dall’esito del prossimo incontro tra la Juventus e gli agenti di Vlahovic. La società torinese valuta con attenzione costi e prospettive: trattenere il serbo significherebbe evitare un investimento oneroso sul mercato e, allo stesso tempo, ritrovare un attaccante che in passato è stato centrale nel progetto tecnico bianconero.

Lo riporta SportMediaset.it