MANFREDONIA – Il Comune rafforza l’organico della Polizia Locale. Con la determinazione dirigenziale n. 491 del 25 febbraio 2026, il Settore I “Risorse Umane – Sviluppo Economico” ha approvato gli atti della procedura di mobilità volontaria per la copertura di 4 posti di agente di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato.

Il provvedimento rientra nella programmazione del PIAO 2025-2027 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), che prevede il potenziamento dell’area degli istruttori, con cinque nuove unità complessive: quattro tramite mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 e una mediante concorso pubblico.

La selezione, indetta con determinazione del 29 ottobre 2025, ha visto l’ammissione di sette candidati. Alla fase dei colloqui, svoltasi il 23 febbraio 2026, si sono presentati in cinque. Al termine delle prove, la Commissione giudicatrice ha attribuito i punteggi relativi a colloquio e titoli, definendo la graduatoria finale

Questa la classifica conclusiva:

Codice INPA Colloquio Titoli Totale

FQ27M192TN 21,67 0 21,67

XAD2GFR5BZ 18,00 1 19,00

1KQ99YA5M9 18,33 0 18,33

P4WFKXB5RN 11,67 0 11,67

6GMYSX7C77 9,33 0 9,33

La graduatoria – come precisato nel provvedimento – è valida esclusivamente per questa procedura e non dà luogo a dichiarazioni di idoneità

L’immissione in servizio dei candidati utilmente collocati non è immediata: sarà infatti necessario verificare il possesso del requisito previsto dall’avviso, ossia una valutazione media negli ultimi tre anni collocata nella fascia più alta (90-100 punti), oltre alla stipula dell’accordo di cessione del contratto tra le amministrazioni interessate. Il trasferimento avverrà nel rispetto della normativa sulla mobilità volontaria nel pubblico impiego, che garantisce la continuità del rapporto di lavoro e il mantenimento del trattamento economico acquisito, secondo quanto richiamato anche dagli orientamenti ARAN e dalla recente giurisprudenza.