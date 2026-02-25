Manfredonia, il Carnevale sopravvive per inerzia: le scuole e le associazioni sono il vero motore

La 72ª edizione del Carnevale di Manfredonia ha confermato un problema che da anni preoccupa cittadini e operatori culturali: la manifestazione sopravvive più per abitudine che per progettualità. A sostenere l’evento, ancora una volta, non è stata una macchina organizzativa efficiente, bensì il lavoro silenzioso e instancabile di scuole, associazioni e giovani volontari, che con passione hanno compensato le carenze strutturali.

A Manfredonia, il Carnevale procede per inerzia. Le attività vengono organizzate “a vista”, spesso improvvisando e rincorrendo scadenze e problemi senza una regia chiara. Manca una strategia di crescita, una visione culturale e turistica all’altezza di una manifestazione che dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello della città.

L’approssimazione sembra essere diventata la norma, la disorganizzazione una costante. Mancano competenze nella gestione, capacità di pianificazione e strumenti per trasformare l’entusiasmo popolare in un progetto strutturato e sostenibile. Affidarsi esclusivamente alla buona volontà dei volontari non garantisce qualità, sicurezza e attrattività, e non può essere l’unico modello organizzativo di un evento storico.

Il dato è chiaro: senza l’apporto di scuole e associazioni, questa edizione avrebbe rischiato di mostrare il vuoto. Sono loro il vero motore della manifestazione, ma non può essere sempre così. Scaricare su chi partecipa per passione l’intero peso organizzativo non è né sostenibile né giusto.

Dopo 72 edizioni, Manfredonia non può più giustificare la mancanza di una direzione professionale. Il Carnevale deve evolvere, strutturarsi e puntare su competenze dedicate, pianificazione accurata, marketing territoriale e qualità artistica. Solo così potrà crescere, trasformandosi da tradizione stanca a evento capace di attrarre pubblico e valorizzare la città.

Il Carnevale merita rispetto. E il rispetto passa da una scelta chiara: continuare con l’improvvisazione o inaugurare finalmente una stagione di competenza e responsabilità. L’entusiasmo della comunità è una risorsa preziosa, ma non può essere l’alibi permanente di una gestione debole.

I consiglieri comunali

Fabio Egidio Di Bari – Ugo Galli