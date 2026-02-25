Accordo tra amministrazioni per il trasferimento mediante mobilità volontaria di un agente di polizia locale, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.
L’intesa prevede il passaggio diretto del dipendente a tempo pieno e indeterminato tra gli enti firmatari, con decorrenza stabilita nell’atto.
Il Comune di Manfredonia è rappresentato dal dirigente del I Settore, dott. Tommaso Gioieni.
L’amministrazione di provenienza si impegna a trasmettere il fascicolo personale entro 30 giorni dalla contrattualizzazione.Il dipendente mantiene il trattamento economico maturato, comprensivo di stipendio tabellare e accessori. L’operazione rientra negli strumenti di mobilità tra enti pubblici previsti dalla normativa nazionale, finalizzati all’ottimizzazione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.