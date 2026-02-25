Edizione n° 5988

Mobilità volontaria, accordo tra enti per il trasferimento di un agente di polizia locale

FOGGIA PL Mobilità volontaria, accordo tra enti per il trasferimento di un agente di polizia locale

Applicazione dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001

POLIZIA LOCALE FOGGIA

POLIZIA LOCALE FOGGIA, ARCHIVIO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
Cronaca // Foggia //

Accordo tra amministrazioni per il trasferimento mediante mobilità volontaria di un agente di polizia locale, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 165/2001.

L’intesa prevede il passaggio diretto del dipendente a tempo pieno e indeterminato tra gli enti firmatari, con decorrenza stabilita nell’atto.

Il Comune di Manfredonia è rappresentato dal dirigente del I Settore, dott. Tommaso Gioieni.

L’amministrazione di provenienza si impegna a trasmettere il fascicolo personale entro 30 giorni dalla contrattualizzazione.Il dipendente mantiene il trattamento economico maturato, comprensivo di stipendio tabellare e accessori. L’operazione rientra negli strumenti di mobilità tra enti pubblici previsti dalla normativa nazionale, finalizzati all’ottimizzazione delle risorse umane nella pubblica amministrazione.

Lascia un commento

