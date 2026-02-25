Edizione n° 5988

BALLON D'ESSAI

MISS ITALIA DITONELLAPIAGA // Miss Italia fa causa a Ditonellapiaga. La cantante: “Parlo di me”
25 Febbraio 2026 - ore  12:27

CALEMBOUR

MASSAFRA HEINEKEN // Massafra: Heineken Italia investe 700 mila euro in un nuovo impianto
25 Febbraio 2026 - ore  12:03

BAT

REFERENDUM TRINITAPOLI Referendum costituzionale: incontro pubblico a Trinitapoli

Carlo Nordio, Ministro della Giustizia - Fonte Immagine: dire.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
25 Febbraio 2026
BAT // Cronaca //

La Camera Penale di Capitanata “Achille Iannarelli” organizza un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma costituzionale relativa alla separazione delle carriere dei magistrati, dal titolo: “Referendum sulla Separazione delle Carriere dei Magistrati: le ragioni del Sì”.

L’evento si svolgerà domenica 1 marzo 2026, alle ore 17:00, presso l’Auditorium dell’Assunta a Trinitapoli. L’iniziativa si propone di offrire alla cittadinanza strumenti di analisi e riflessione su un tema di grande rilievo istituzionale e costituzionale, favorendo un dibattito consapevole in vista del voto referendario.

Tra i relatori principali: il Sen. Avv. Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; il dott. Francesco Bretone, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari; l’avv. Giulio Treggiari, già Presidente della Camera Penale di Capitanata.

Saranno inoltre presenti i saluti istituzionali di: Francesco di Feo, Sindaco di Trinitapoli; Gianluca Ursitti, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia; G. Massimiliano Mari, Presidente della Camera Penale di Capitanata; Loredana Lionetti, Presidente del Consiglio Comunale di Trinitapoli.

L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire i profili legali, costituzionali e pratici della riforma, stimolando la partecipazione e il confronto informato dei cittadini.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

